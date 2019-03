Slováci vytvorili novinku, ktorá pomáha odhaliť falošné správy: Majú ambiciózny plán

Prvý facebookový chatbot menom Checkbot má na sociálnej sieti pomôcť odhaliť falošné správy.

Upozorní napríklad na chýbajúceho autora, dezinformačný zdroj, nálepkovanie alebo chybný kontext obrázku. Informoval o tom Peter Jančárik z agentúry Seesame, ktorá s myšlienkou takéhoto chatbota prišla. "Viac ako polovica ľudí na Slovensku verí konšpiračným teóriám, čo je najviac spomedzi krajín V4. Mnohé z nich sa šíria práve Facebookom, ktorý proti tomu robí žalostne málo. Rozhodli sme sa s tým niečo robiť sami," vysvetlil zámer projektu Jančárik. Checkbot sídli na facebookovej stránke facebook.com/CheckbotSK alebo sa k nemu dá prekliknúť z webu www.checkbot.sk.

Okrem chatovacieho algoritmu dokáže Checkbot pod vedením človeka aktívne vstupovať do diskusií. "Zameriame sa najmä na diskusie pod článkami z dezinformačných webov, kde sa šíria nezmysly a nenávisť," avizoval Tomáš Kriššák z Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorý je členom autorského tímu Checkbota. Poslaním chatbota bude vysvetlovať a nepriamo aj motivovať ľudí, aby si s ním začali konverzáciu.

Autori Checkbota plánuju koncept preniesť aj do ďalších krajín. "Je to experiment, ktorý, keď sa osvedčí, je pomerne ľahko prenositeľný do zahraničia. Prvou voľbou je Česko, keďže databáza konšpirátorov pokrýva aj české dezinformačné weby," hovorí Jančárik a dodáva, že autori už rokujú s českými organizáciami, ktoré by si Checkbota adoptovali.

Ďalším členom autorského tímu je aktivista a učiteľ Juraj Smatana. Vývoj chatbota konzultovali a pripomienkovali novinár Filip Struhárik z Denníka N a odborník na dezinformačnú a extrémistickú scénu Daniel Milo z GLOBSEC Policy Institute. Technologicky ho vyvinula slovenská firma Touch4IT. Vývoj bota bol financovaný z grantov Veľvyslanectva USA v SR, Nadácie ESET a Telekomu. Projekt podporuje aj Nadácia otvorenej spoločnosti a veľvyslanectvá Kanady a Holandského kráľovstva.