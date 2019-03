Matka chcela dať dcérke lieky proti chrípke, no dievčatko sa bránilo: O chvíľu nato bolo mŕtve

Chloe Harding odrazu prestala dýchať, zatiaľ čo sa jej zúfalá rodina snažila zohnať lekársku pomoc.

Odrazu zmodrala a jej srdce sa zastavilo. Len štvorročnú Chloe urýchlene previezli do nemocnice, no napriek pokusom lekárov sa ju nepodarilo zachrániť. Zničenej rodine oznámili, že šlo o zástavu srdca a súdny lekár skúma, čo bolo príčinou. „Zlomilo mi to srdce. Chloe bola pre nás výnimočná a jej odchod zanechal v našom srdci obrovskú dieru. Nikdy na ňu nezabudneme. Slová nedokážu popísať, ako sa práve teraz cítime,“ píše o pocitoch rodiny portál mirror.co.uk.

Podľa rodičov jej sestra nedokáže pochopiť, čo sa s jej „najlepšou kamarátkou“ stalo. Myslí si, že len niekde išla bez nej. Jej 7-ročný brat, ale chápe celú situáciu o trochu lepšie. Vie, že Chloe odišla do neba, pretože sa o tom učil v škole. Rodina sa snaží tváriť odvážne, hlavne kvôli deťom, no zároveň si nesmierne váži podporu ich priateľov, ktorá im v ťažkých časoch pomáha.

V deň tragickej udalosti sa Chloe necítila dobre. Matka jej dávala lieky proti chrípke, ktoré však nechcela a tak utiekla do vedľajšej izby. Matka ju nasledovala, no keď k nej prišla, Chloe už bola celá modrá. Jej srdce prestalo biť a v sekunde bola preč. Nedusila sa, nemala problémy s dýchaním, v sekunde odpadla. Do nemocnice ju rodina doviezla do jednej minúty. Lekári reagovali pohotovo, no už ju nedokázalo nič zachrániť.