Čajkovského Dinamo v play off končí: CSKA sa pobije s Petrohradom o finále

Dinamo Moskva v zostave so slovenským hokejovým obrancom Michalom Čajkovským prehralo v piatom dueli semifinále play off Západnej konferencie KHL na ľade CSKA Moskva 2:3.

Domáci vyhrali celú sériu 4:1 na zápasy a postúpili tak do konferenčného finále. V ňom sa stretnú s hráčmi SKA Petrohrad, ktorí zvíťazili v piatom dueli na domácom ľade nad Lokomotivom Jaroslavľ 5:4 po predĺžení. Sériu ovládli rovnako pomerom 4:1.



2. kolo play off KHL:

Západná konferencia - 5. zápasy semifinále:

SKA Petrohrad - Lokomotiv Jaroslavľ 5:4 pp (0:1, 4:1, 0:2 - 1:0)

Góly: 21. Gusev, 25. Gusev, 31. Zub, 38. Byvalcev, 67. Chafizulin – 5. Alexejev, 31. Sannikov, 46. Apalkov, 53. Rafikov

/konečný stav série: 4:1, Petrohrad postúpil do finále Západnej konferencie/

CSKA Moskva - Dinamo Moskva 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 14. Karnauchov, 31. Robinson, 47. Vey – 20. Zajcev, 39. Kagarlickij

/konečný stav série: 4:1, CSKA postúpil do finále Západnej konferencie/