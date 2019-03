Predseda Andrej Danko navštívil rímsku baziliku: S arcibiskupom si pripomenuli úmrtie sv. Cyrila

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček sa vo štvrtok spoločne zúčastnili na omši v rímskej Bazilike svätého Klementa, kde si pripomenuli 1150. výročie úmrtia svätého Cyrila.

Hlavným celebrantom omše v rímskej bazilike, v ktorej je pochovaný svätý Cyril, bol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, koncelebrovali ďalší štyria slovenskí a českí biskupi.



Danko na tlačovom brífingu pripomenul, že spoločný program s Vondráčkom mal už vlani v Izraeli či v Paríži. "Keď je možnosť, s mojím priateľom, predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, chodíme všade spolu a pripomíname najmä česko-slovenskú históriu, na ktorú nadväzujeme," povedal Danko.



Vondráček ho doplnil, že cyrilo-metodská tradícia štátnosti je v Českej republike opomínaná. "Je dobré si pripomenúť, že ako slovanské národy sme už pred 1150 rokmi patrili k západnému svetu," vyhlásil Vodráček.

Predseda Národnej rady SR pripomenul, že v spoločných aktivitách s Vondráčkom budú pokračovať v nedeľu pri stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej štvorky a Beneluxu v Piešťanoch. Vlani v novembri sa v Bratislave konala podobná schôdzka krajín V4 a Nemecka a Francúzska a chystá sa stretnutie vo formáte V4 s pobaltskými krajinami.

V piatok prijme Danka s Vondráčkom pápež František. Obaja predsedovia parlamentov prezradili, že sa chystajú pozvať pontifika na návštevu svojich krajín.," povedal Vondráček a naznačil, že má istý "konkrétny návrh" pre pápeža Františka. Danko zažartoval, že Vondráček chce pápeža pozvať do svojho rodiska Kroměříž na Morave, pričom on sám by navrhol pohraničnú oblasť medzi SR a ČR. Danko vyjadril nádej, že arcibiskup Zvolenský sa môže u pápeža tiež prihovoriť.



Zvolenský pred novinármi označil možnosť byť v bazilike s hrobom svätého Cyrila za osobitný zážitok. "Náboženská a kultúrna identita (Slovákov) sa odvodzuje od svätých Cyrila a Metoda, takže návšteva Baziliky svätého Klementa asi patrí pre každého pútnika a návštevníka zo Slovenska k samozrejmostiam," dodal Zvolenský. Na omši v bazilike bolo niekoľko desiatok Slovákov.



Gréckokatolícky biskup Peter Rusnák v rozhovore pre TASR, pripomenúc kultúrny prínos solúnskych bratov, zdôraznil ich osobný odkaz pre každého jednotlivca. "Teda čo znamená pre mňa ten fakt, že niekto dokáže opustiť svojho otca a matku a ísť tisíc kilometrov k cudziemu národu a tam pracovať pre jeho kultúru, zveľadenie a osvietenie. Aby som si aj ja zobral niečo z tejto horlivosti," povedal biskup. "Svätý Cyril sa zodral v práci – ale nie ako workoholik, ale z lásky," dodal biskup Rusnák.