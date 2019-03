Posledné prieskumy pred 2. kolom volieb: Pokorí Čaputová rekordný výsledok z roku 1999?

Už len týždeň zostáva do konania druhého kola prezidentských volieb. S pozícou favoritky doň vstupuje Zuzana Čaputová (45), ktorá v prvom oslovila 870 000 Slovákov.

Maroš Šefčovič (52) za ňou zaostal o viac ako polovicu voličov - získal 400 000 hlasov. Posledné prieskumy pred voľbami ukazujú, že tento náskok sa Šefčovičovi podarí zvrátiť len ťažko a prehrá pomerne jasnou väčšinou. Má ešte šancu na úspech?

Prieskum robila agentúra Median pre RTVS ihneď po zverejnení výsledkov prvého kola. Z dvojice postupujúcich v ňom Čaputová získala 60,5 %, pričom Šefčovič zaostal so ziskom 39,5 %. Určite plánuje ísť voliť 44 % ľudí, no ďalších 20 % svoju účasť v druhom kole zvažuje. Politológ Tomáš Koziak odhaduje, že šance uhrať lepší výsledok, ako odhadujú prieskumy, bude pre Šefčoviča náročné.

„Rozdiel je príliš vysoký a zatiaľ nenaznačuje nič tomu, aby sa to zmenilo. Šefčovičove možnosti čerpať hlasy sú obmedzené. Skôr sa hrá o to, aby uhral dôstojný výsledok a mal sa kam vrátiť. Mám pocit, že túto taktiku prijal a nesadá na slovník primitívneho populizmu či extrémizmu,“ povedal Koziak. Oboch kandidátov čaká náročný predvolebný týždeň, pričom sa stretnú v niekoľkých diskusiách. Práve tam môžu obaja získať nových voličov, ktorí v prvom kole neboli voliť, alebo presvedčiť tých, ktorí sa rozhodli pre iného kandidáta.

Šefčovič vo štvrtok opakoval, že ide presadzovať najmä svoj program. „Aj v druhom kole urobím všetko pre to, aby som predstavil svoju ponuku pre silné a pokojné Slovensko, stavajúc na osobnom príbehu, čistom štíte a bohatých medzinárodných skúsenostiach. Rád by som ponúkol ľuďom úprimnú zmenu - vo väčšej aktivite navonok aj dovnútra a v úprimnej snahe o zmier,“ povedal Šefčovič. Čaputová tvrdí, že prieskumy sú povzbudivé.

„Dôležité je teraz mobilizovať, aby ľudia prišli voliť. Cítim, že celé Slovensko sa spája a rastie nádej na zmenu,“ skonštatovala. Prieskum na Facebooku spravil aj Nový Čas. Ten prisudzuje ešte o niečo vyššie čísla Čaputovej, a to až 64,5 %. V prípade, ak by si takúto podporu medzi Slovákmi udržala, tak by išlo o najpresvedčivejšie víťazstvo v druhom kole volieb od spustenia priamej voľby prezidenta v roku 1999.

Kto ich podporuje

Čaputová - Progresívne Slovensko, Spolu, SaS, OĽaNO, Most-Híd

Šefčovič - Smer