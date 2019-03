Dohoda s USA má byť iba rámcová: Hlavným cieľom Slovenska je zachovanie suverenity

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR sa vo svojom stanovisku ohradilo voči tvrdeniam poslanca Národnej rady (NR) SR Jaroslava Pašku (SNS) a označilo ich za klamstvá.

Zdôraznilo, že nerokuje o muničných skladoch, pristávacích dráhach alebo skladoch paliva. "Toto nie je agenda MZVaEZ SR, ale Ministerstva obrany (MO) SR," dodalo s tým, že rezort diplomacie vedie iba rokovania o rámcovej dohode s USA, a to za plnej účasti MO SR a na jeho žiadosť.

Text, ktorý na tlačovej konferencii Paška citoval, označilo MZVaEZ za neaktuálny. "Je to jeden z pracovných návrhov textu, ktorý slovenská strana odmietla. Zverejnenie tohto neaktuálneho dokumentu možno vnímať ako účelový krok s cieľom pripraviť Slovensko o možnosť dohodnúť sa so Spojenými štátmi americkými na podmienkach poskytnutia finančnej podpory, ktoré budú pre SR výhodné," konštatoval rezort diplomacie.

Za nehoráznosť MZVaEZ považuje aj prirovnanie, že rokuje o Dohode o obrannej spolupráci s USA ako o pozývacom liste. ", rešpektovanie Ústavy SR a slovenských zákonov," pripomenulo ministerstvo svoj postoj, ktorý na štvrtkovom zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti prezentoval aj šéf rezortu Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).Paška na tlačovej konferencii uviedol, že SNS očakáva od premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby pri Dohode o obrannej spolupráci s USA odmietol pokračovať v postupe, ktorý zvolil rezort diplomacie. O obrannej spolupráci s USA majú Pellegrini, Lajčák a minister obrany Peter Gajdoš (SNS) hovoriť v piatok (22.3.). Šéf slovenskej diplomacie očakáva, že sa. Lajčák aj jeho rezort si myslia, že podpis dohody je pre Slovensko dobrý.Rezort obrany minulý týždeň informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými.

Rozhodnutie MO SR prekvapilo rezort diplomacie, kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli.

MO SR potom vysvetlilo, že neodmietlo financie z USA na modernizáciu vojenských letísk. Najprv však podľa neho treba dokončiť rokovania o Dohode o obrannej spolupráci. Tie má podľa Gajdoša v gescii rezort diplomacie, ktorý však zatiaľ neakceptoval pripomienky Gajdošovho rezortu.