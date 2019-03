Šokujúca výpoveď lekára na súde: Dobitému Henrymu († 36) desať dní po smrti zmenil zdravotný záznam!

Čo všetko ešte vypláva na povrch?! Vo štvrtok pokračovalo vypočúvanie svedkov v prípade brutálnej smrti Henryho Acordu († 36).

Podľa obžaloby sa Filipínec na Obchodnej ulici v Bratislave snažil v máji minulého roka zabrániť obťažovaniu dvoch žien, keď ho podgurážený Juraj Hossu (28) surovým úderom zrazil na zem a kopol do hlavy. Henry upadol do bezvedomia a po 5 dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel. Na súde včera vypovedal lekár, ktorý priznal, že 10 dní po smrti Filipínca manipuloval s jeho zdravotným záznamom.

Na pojednávaní najviac šokovala výpoveď Vladimíra J., bývalého prednostu Rádiologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) s 30-ročnou praxou. Prezradil, že pacienta nevidel, no po 10 dňoch hodnotil jeho CT vyšetrenie. „Na cétečku som videl aneuryzmu mozgovej tepny. V bežnej praxi sa vyskytuje u jedného až troch percent bežnej populácie v dospelosti,“ vypovedal pred súdom s tým, že v prípade, ak tepna praskne, môžu byť následky rôzne, od bolestí hlavy až po smrť.

„Predpokladám, že aneuryzma tam už bola pred útokom,“ doplnil lekár. Podľa jeho slov nevedel o tom, že Henry zomrel a ide o trestný čin. Keď na aneuryzmu upozornil, tak si ju mali všimnúť aj kolegovia. Všetko malo viesť k tomu, že práve aneuryzma spôsobila u obete krvácanie do mozgu. Zaujímavé je, že ešte v júni ten istý lekár pre Nový Čas tvrdil, že „v žiadnom prípade nejde o manipuláciu zdravotnej dokumentácie, ale o zápis formou dodatku“.

Na súde svedčil aj bývalý vedúci právneho oddelenia UNB Daniel Zeman, ktorý bol prizvaný k Henryho prípadu ako tlmočník do angličtiny pre jeho rodinu. „Po úmrtí pacienta sa do lekárskej správy nezasahuje,“ zdôraznil Zeman. Dodal, že v nemocnici si vypočul rozhovor lekára s kolegami. „Veď je to mladý chalan, prečo by mal dostať 12 rokov, keď môže dostať len 2,“ citoval Zeman.

Povedal tiež, že na mimoriadnom konzíliu nikto aneuryzmu nepotvrdil a lekára Vladimíra J. odvolali z funkcie, čo podľa rádiológa s týmto prípadom nesúviselo. „Okrem toho 26. mája 2018 už CT videl, ako je možné, že aneuryzmu tam dopísal až po 10 dňoch?“ zamyslel sa právnik. Podľa neho mal celú kauzu prešetriť expert zo zahraničia, no odrazu sa na neho akosi zabudlo.

Hossuov obhajca predložil súdu aj žiadosť o jeho prepustenie na slobodu. Obžalovaný bol v nádeji, že sa tak aj stane. „Už ma raz prepustili,“ odpovedal médiám. Okresný súd Bratislava I však jeho žiadosť zamietol. Prokurátorka uviedla, že s ničím iným ani nerátala. Vyjadrila sa tiež k aneuryzme. „Z môjho pohľadu bola aneuryzma vyvrátená, sú tam znalecké posudky aj pitevná správa,“ povedala. Pojednávanie pokračuje 14. a 16. mája.

V prípade diagnózy nižší trest?

Róbert Bános, advokát

V prípade aneuryzmu ide o cievnu výduť, je to závažné ochorenie ciev. Postihuje tepny, teda artérie a aorty. Človek môže s nerozpoznanou aneuryzmou žiť dlhé roky, avšak jej prasknutie bezprostredne ohrozuje život.