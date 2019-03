Slováci sa môžu tešiť na nový vodný raj: Zo spustnutého vrtu akvapark za 8 miliónov!

Vízie sa stávajú realitou. Dlhoročné očakávania obyvateľov severovýchodného Slovenska sa môžu naplniť už toto leto.

V Lipanoch (okr. Sabinov) dokončujú prvú časť akvaparku s termálnou vodou, ktorá bude do bazénov prúdiť z vrtu so 100-stupňovou vodou. Podľa informácií Nového Času jeho prvú časť majú otvoriť už 1. júna. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V lete by mali otvoriť prvé štyri bazény. Z toho dva detské a dva pre všetkých návštevníkov. V Lipanoch ich očakávajú až tisícky, pretože v blízkom okolí sa žiadna podobná atrakcia nenachádza. Malo by to zmeniť život v meste.

„Investor sa pred časom zaviazal sprevádzkovať akvapark do 30 mesiacov. Lehota uplynula v novembri, čiže sa to nepodarilo. Ale na základe toho, ako pokročili práce, sme mu predĺžili termín o ďalší rok. Veríme, že tento termín je reálny,“ povedal primátor Lipian Vladimír Jánošík. V akvaparku bude toboganový svet, detské ihriská i bazén prekrytý strieškou, aby na návštevníkov nepálilo slnko, prípadne nepršalo.

Primátor si myslí, že výstavba akvaparku pomôže znížiť aj počet nezamestnaných. „Keďže k samotnému rekreačnému stredisku budú pridružené aj ďalšie služby, predpokladám, že tu vznikne približne 50 - 60 pracovných miest,“ doplnil Jánošík. Po dokončení otvorenej časti akvaparku má nasledovať výstavba vnútorných priestorov. „Tie majú vzniknúť do ďalších 30 mesiacov,” pripomenul prvý muž Lipian.

Akvapark stavia poľský investor, ktorý nahradil pôvodného slovenského pre nedodržanie termínov. Podľa predošlých odhadov výstavba atrakcie mala stáť 8 miliónov € a Jánošík si myslí, že náklady budú asi rovnaké aj pri druhom pokuse. Mesto ťaží z toho, že sa ešte počas socializmu robili v jeho okolí prieskumné vrty, aby sa zistilo, či sa tam nenachádza zemný plyn. Ten geológovia nenašli, ale objavili termálnu vodu s teplotou asi 100 °C.

Akvapark Otvoriť galériu Celkový pohľad na akvapark po dokončení. Zdroj: mesto Lipany

- rozloha 4,2 ha

- toboganový svet

- detské ihriská

- počet bazénov 4