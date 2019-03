Bývalý šofér Černáka opísal vraždu poľského podnikateľa Szymaneka († 30): Smiech nad mŕtvym telom

Mafiáni sa stretli na súde. Na Okresnom súde v Banskej Bystrice pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade vraždy poľského podnikateľa Gregorza Szymaneka († 30), z ktorej sú obžalovaní Mikuláš Černák (52) a Ján Kán (50).

Bývalý mafiánsky boss sa priznal, že podnikateľa, ktorého väznili, strelil do úst a tvrdí, že druhú ranu do jeho hrude vypálil Kán. Ten to popiera. A pomohla mu aj výpoveď bývalého Černákovho šoféra Slavomíra Surového (47).

Surový (47) si odpykáva 15 rokov väzenia za vraždu Petra Klešča. Opísal, že pri vražde bolo asi 15 ľudí zo skupiny černákovcov, takisto aj mafiáni z východného Slovenska - dnes už nebohý Karol Kolárik a Alexander Horváth. Podľa Surového to bol práve Kolárik, ktorý vystrelil druhú ranu do tela Szymaneka, a nie Kán, ktorý tam vraj ani nebol.

„Černák vravel, že ideme Szymaneka postrašiť. Vyviedli ho z chaty k jame. Zakrýval si rukami oči s tým, že on nechce nikoho vidieť, že on nič nepovie, že nikoho nepozná. Na to mu Černák povedal, že ty nás už môžeš vidieť,“ povedal na súde Surový, ktorý ďalej uviedol, že Szymaneka posadili na zem k vykopanej jame.

„Stáli sme okolo jamy. Na terénnom aute, ktoré nás k chate doviezlo, svietili diaľkové svetlá nasmerované na miesto, kde ležal. Vtedy sa spýtal Černák toho Szymaneka, či dá peniaze. On stále opakoval, že dá peniaze. Černák povedal, že už nemusíš. Spýtal sa nás, či tu má niekto zbraň. Šipula vytiahol čiernu pištoľ. Podal ju Černákovi. Ten ju strčil Szymanekovi do úst, niečo mu povedal a vystrelil. Následne podal pištoľ vedľa stojacemu Kolárikovi, ktorý ho strelil do tela a začal sa strašne smiať. Na to povedal Černák, že treba Szymaneka zahrabať,“ dodal Surový.

Po výpovedi svojho bývalého šoféra Černák zareagoval, že klame. „Nehovorí pravdu, že bol pri jame, kde bol zastrelený Szymanek. Podľa mňa tento svedok nebol pri jame, nemohol byť pri jame. To by som si ho bol pamätal,“ uviedol Černák. Kým si Surový odpykáva trest vo väzení, jeho syn Maroš Surový (22) žne úspechy v hokeji. Talentovaný hokejista hral aj za hokejovú reprezentáciu do 20 rokov, aktuálne pôsobí v klube HC 07 Detva.