Kuzminová po skvelom úspechu: Netušila som, že môžem mať glóbus

Naše biatlonistky predviedli v Holmenkollene skvelé výkony.

Anastasia Kuzminová (34) triumfovala v šprinte a získala tak malý glóbus. Paulína Fialková (26) s čistou streľbou obsadila tretie miesto.

"Odbehla som veľmi dobré preteky, aj keď prišla jedna chybička na poslednej ležke. Dnes som sa nastavila tak, že 'Nasťa nech sa deje hocičo, nerozčuľuj sa, nerozmýšľaj nad priebehom pretekov a snaž sa užiť si to'. Táto sezóna bola skôr taká bonusová, ako zameraná na víťazstvá. Až do MS som netušila, že môžem mať glóbus. Tak som rada, že sa to podarilo," povedala Kuzminová.

Aj Paulína Fialková bola spokojná so svojím výkonom. "Som spokojná, konečne mi vyšli dve nuly a mohla som sa s tým riadne popasovať na trati. Síce sa necítim fyzicky tak dobre, ale s celkovým výkonom som spokojná. Napriek teplu nebola trať zlá. Prišlo mi to tak, že som ani poriadne nevyštartovala a už som bola na strelnici," uviedla.