Zníži zálohovanie PET fliaš množstvo vyhodeného odpadu?: Takto dopadol prieskum

Zálohovanie PET fliaš by motivovalo vracať do obchodov použité plastové obaly deväť z desiatich opýtaných.

Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu spoločnosti IPSOS. Napriek zálohovaniu by fľaše nevracalo 7 percent opýtaných, zvyšné tri percentá nevedeli odpovedať.

"Záloha vo výške do 10 centov by bola dostatočne vysoká, aby motivovala 30 percent ľudí, zatiaľ čo výška zálohy do 20 centov by postačovala pre podnietenie vracania fliaš do obchodov u ďalších 18 percent Slovákov," priblížila spoločnosť. Envirorezort zatiaľ hovorí o zálohe 12 centov pre PET fľaše a 10 centov pre plechovky.

V prieskume sa tiež respondentov pýtali, koľko trvá úplné rozloženie plastovej fľaše vo voľnej prírode. Polovica z nich odhadla, že to trvá menej ako 100 rokov, štvrtina opýtaných uviedla, že nevie. Podľa väčšiny vedeckých odhadov trvá úplné rozloženie PET fľaše v prírode viac ako 450 rokov.

Spoločnosť prieskum realizovala vo februári 2019 prostredníctvom IPSOS online panelu populacia.sk. Zúčastnilo sa ho 1045 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna s ohľadom na vek, región, veľkosť miesta bydliska, vzdelanie a pohlavie. Autori prieskumu však upozorňujú, že ochota vracať zálohované PET fľaše môže byť mierne nadhodnotená.