Radivojevič a Nagy po konci kariéry: Chcú pomôcť mládeži a venovať sa rodinám

To, čo pred sezónou avizovali, aj splnili! Dve slovenské hokejové ikony – útočníci Branko Radivojevič (38) a Ladislav Nagy (39) sa v stredu po vypadnutí svojich klubov vo štvrťfinále play-off rozhodli ukončiť svoje kariéry.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Radivojevič a Nagy: Spolu kariéru začínali, v rovnaký deň to aj zabalili Koniec klubovej kariéry ohlásil v stredu aj kapitán Košíc Ladislav Nagy. „Trikrát po sebe sme vypadli vo štvrťfinále, takto som si teda svoj koniec nepredstavoval. Čo už, stávajú sa aj horšie veci. A svoje rozhodnutie určite nezmením, na klubovej scéne končím. Ak ma však zavolajú do reprezentácie na májový šampionát, rád tam pôjdem,“ vyjadril sa Nagy. „Čo budem ďalej robiť, o tom nebudem ešte rozprávať. Mám veľa iných aktivít, rád by som však pomohol aj košickému hokeju. Teraz si chcem oddýchnuť a možno niekam vybehneme s rodinou,“ dodal Laco.