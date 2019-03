Plačková si v Moskve vybrala jeden z najluxusnejších hotelov: Ubytovaná so slávnou hviezdou telenoviel!

Má izbu vedľa svetoznámej hviezdy?! Modelka Zuzana Strausz Plačková (27) je momentálne na výlete v ďalekej v Moskve. Ubytovanie si vybrala v luxusnom hoteli, za ktorý zaplatila hriešnu sumu.

Čerešnička na torte je fakt, že si užíva na rovnakom mieste aj uruguajsko-argentínska herečka Natalia Oreiro (41), známa ako Milagros z obľúbenej telenovely Divoký anjel! Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Plačková vycestovala do Moskvy prvýkrát a svetovú metropolu si nevie vynachváliť. „Cestovala som s kamoškou na výlet, keďže ona odtiaľto pochádza. Sľúbila mi, že ma zoberie na pár dní a poukazuje mi to tu,“ povedala Novému Času Zuzana, ktorá sa ubytovala v jednom z najluxusnejších hotelov v Rusku - The St. Regis Moscow Nikolskaya.

Podľa informácií Nového Času za jednu noc zaplatila okolo 450 eur. Tento hotel je vyhľadávaný aj medzi svetovými celebritami. Dôkazom je fakt, že práve teraz je tam aj slávna herečka Natalia Oreiro. Hviezda telenoviel totiž zavesila na instagram príspevok z recepcie tohto hotela. ,,Je tu aj s manželom. Zatiaľ sme ju nestretli,“ dodala Plačková.