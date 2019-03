Národná diaľničná spoločnosť varuje: Úsek D1 v Bratislave bude tri týždne čiastočne uzavretý

Z dôvodu opravy vozovky na viacerých mostoch a časti cesty bude najbližšie tri týždne od piatku do nedele čiastočne uzavretá diaľnica D1 v úseku Bratislava - Vajnory.

Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Doprava bude vedená v dvoch priľahlých voľných jazdných pruhoch s obmedzením rýchlosti na 60 km/h.

Od piatku 22. marca od 22.00 h. do nedele 24. marca 16.00 h. bude uzavretý pravý (vonkajší) jazdný pruh diaľnice v smere do Senca medzi 14,778 a 16,789 kilometrom. Od piatka 29. marca 18.00 h. do nedele 31. marca 15.00 h. bude na rovnakom úseku uzavretý pravý (vonkajší) jazdný pruh v opačnom smere. Od piatku 5. apríla 20.00 h do nedele 7. apríla 15.00 h zas budú v tomto úseku uzavreté stredné jazdné pruhy v oboch smeroch.

Podľa hovorkyne sa počas uzávery vyfrézuje vozovka v poškodených úsekoch, opravia sa hlbšie porušené miesta na mostoch liatym asfaltom a položia sa nové vrstvy asfaltu. V prípade nepriaznivého počasia budú plánované práce realizované v náhradných termínoch.