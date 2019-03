Fantastický deň pre náš biatlon: Kuzminová získala malý glóbus, Fialková na stupni víťazov

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová triumfovala v šprinte vo finále Svetového pohára v Holmenkollene a zároveň obhájila malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne.

Úspech slovenskej výpravy v nórskom stredisku podčiarkla výborným výkonom jej krajanka Paulína Fialková, ktorá finišovala na tretej pozícii.

V Nórsku panovalo teplé počasie okolo 10 stupňov s miernym vetrom na strelnici. Úradujúca majsterka sveta v šprinte Kuzminová mala najväčšiu šancu aj na celkový triumf v disciplíne v SP, keď túto zimu nazbierala najviac zo všetkých 311 bodov. Za ňou boli obe Talianky, Lisa Vittozziová zaostávala o dva, Dorothea Wiererová o 11 bodov.

Ako prvá zo Sloveniek vyštartovala z 12. pozície Paulína Fialková, na úvodnej ležke predviedla bezchybný výkon a zaradila sa priebežne na tretiu priečku. Aj druhú položku v stoji zvládla bez jedinej chybičky a strelnicu opustila na priebežne prvej priečke s veľkou šancou na vynikajúci výsledok. Anastasii Kuzminovej, ktorá stále držala šancu aj na celkové prvenstvo v SP, ušiel posledný výstrel na ležke a musela na trestné kolo. Tridsaťštyriročná trojnásobná olympijská víťazka však už niekoľkokrát v kariére ukázala, že ani jedna chyba na strelnici ju nedokáže pripraviť o víťazstvo. Podarilo sa jej to na ZOH i uplynulých MS vo švédskom Östersunde. Kuzminová sa svojej šance chopila, opäť predviedla vynikajúci bežecký výkon a na stojku prišla s výrazným náskokom. Druhú položku zvládla bezchybne a zaradila sa na prvé miesto.

P. Fialková taktiež v behu nezaostala a do cieľa prišla priebežne prvá so 17-sekundovým náskokom pred dovtedajšou líderkou Tiril Eckhoffovou z Nórska. Chvíľu na to však finišovala Kuzminová, ktorá po bravúrnom behu prekonala svoju krajanku ešte o ďalších 25,1 sekundy a tento výkon sa už len veľmi ťažko prekonával. V ďalšom priebehu ju už žiadna z pretekárok nedokázala zdolať. Paulínu Fialkovú nakoniec odsunula na tretie miesto Nemka Franziska Preussová, ktorá ju zdolala o necelé štyri sekundy.