Muž podpálil v Taliansku autobus plný detí: Hrozivé zábery z miesta činu

Život talianskych študentov visel na vlásku! Z vodiča, ktorý ich viezol v autobuse, sa vykľul šialenec, pretože ich chcel všetkých zabiť. Pobral im telefóny a dospelým prikázal, aby ich zviazali. Potom ich vzal na jazdu smrti, z ktorej sa nemali dostať živí.

Hrozný prípad, ktorý otriasol celým svetom. Senegalčan Ousseynou Sy, ktorý je od roku 2004 občanom Talianska, viezol študentov vo veku 11 až 14 rokov spolu s ich dospelým dozorom zo športového podujatia. Náhle však vyhlásil, že umieranie migrantov v Stredozemnom mori sa musí skončiť a autobus uniesol na šialenú jazdu, pri ktorej chcel všetkých zabiť. Otvoriť galériu Miláno 20.3.2019 o 12.55 hod.: Študentov sa podarilo z horiaceho autubusu vyslobodiť. Zdroj: tasr „Nikto sa odtiaľto nedostane živý,“ povedal podľa výpovede viacerých žiakov po tom, čo mu museli odovzdať telefóny. Cestujúcim sa vyhrážal dvoma kanistrami s benzínom a zapaľovačom. Jednému zo študentov sa, našťastie, podarilo ukryť mobil a zalarmovať rodičov, ktorí zavolali políciu. Tá reagovala veľmi pohotovo a autobusu postavila do cesty zátarasy. Vodič tak musel kúsok od Milána zastaviť.

Ako vodič pracoval 15 rokov

Šialenec ešte stihol zapáliť autobus, no ten pohltili plamene až po tom, ako policajti dostali deti cez rozbité zadné okno do bezpečia. Viaceré z nich museli previezť do nemocnice pre rezné rany a škrabance, ktoré si spôsobili pri evakuácii. Vodič, ktorý je otcom dvoch detí, utrpel popáleniny. V minulosti bol pritom už viackrát trestne stíhaný. Teraz ho vyšetrujú pre podozrenie z únosu, úmyslu spáchať masaker, podpaľačstva a kladenia odporu polícii.