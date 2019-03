Súd rozhodol: Juraj obvinený zo zabitia Filipínca Henryho († 36) ostáva vo väzbe

Juraj Hossu, ktorý čelí obžalobe pre zabitie filipínskeho občana Henryho Acordu, ostáva zatiaľ vo väzbe.

Rozhodol o tom Okresný súd Bratislava I, keď žiadosť o prepustenie obžalovaného zamietol. Ten na mieste prostredníctvom svojho advokáta podal proti rozhodnutiu sťažnosť, ktorou sa bude zaoberať Krajský súd v Bratislave. S prepustením obžalovaného nesúhlasila ani prokurátorka, podľa ktorej trvajú dôvody preventívnej väzby, teda takej, ktorá má brániť v pokračovaní trestnej činnosti. Pripomenula, že Juraj Hossu užíva lieky na úzkosť a v minulosti sa vyjadril, že má problém úzkostné stavy zvládať. To rieši konzumáciou väčšieho množstva alkoholu. "Vtedy nie je schopný ovládať svoje konanie," povedala s tým, že hrozí obava, že by sa v prípade prepustenia na slobodu mohlo opakovať jeho nekontrolovateľné správanie. To by podľa prokurátorky mohlo mať opäť fatálne následky.



Obžalobe pre trestný čin zabitia Henryho Acordu čelí Juraj Hossu z Dunajskej Stredy. Incident sa odohral v sobotu 26. mája 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave. Acorda sa vtedy zastal dvoch žien, ktoré obťažoval 28-ročný Juraj. Ten Acordu napadol, pričom ho aj kopol do hlavy. Filipínec 31. mája zomrel v nemocnici. Podľa obžaloby kopnutie na zemi ležiaceho Henryho spôsobilo krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť.

Na januárovom pojednávaní. Celý skutok si podľa vlastných slov presne nepamätá. V inkriminovaný deň totiž navštívil firemný večierok svojho zamestnávateľa, kde vypil niekoľko pív. Potom navštívil ešte niekoľko podnikov, kde pil pivo aj tvrdý alkohol. Navyše si predtým dal lieky na upokojenie, ktoré mu predpísala psychiatrička. V súvislosti s útokom na Henryho uviedol, že. "Išli mi v hlave nejaké filmy," uviedol s tým, že Henryho považoval za pasáka.

Zároveň trvá na tom, že poškodeného kopol len jedenkrát. "Potom som volal políciu," povedal s tým, že poškodenému nechcel ani vážne ublížiť a už vôbec nie ho zabiť. "Nie som žiadny agresor, nikto ma tak nepozná," uviedol s tým, že odmieta tvrdenia, že by bol rasista. Svoje konanie označil za primitívne, chce však byť podľa vlastných slov odsúdený spravodlivo a nie na základe medializovaných informácií.