Chlapček († 5 mes.) išiel na dovolenku s rodičmi: Stačil moment a domov sa už nevrátil

Stačila minútka a nastal veľký žiaľ! Iba 5-mesačný chlapček sa z rodinnej dovolenky už živý nevrátil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Maličký Ernie bol s mamou Sam a otcom Leem na dovolenke v Španielsku. Domov, do britského Aldridge, sa však živý nevrátil. Pri ceste domov na letisko zrazu chlapček prestal dýchať. Zásah lekárov nepomohol, bábätko zomrelo. „Ernie bol tak šťastný chlapec, vždy sa usmieval. Sme bezmocní, nevieme nájsť odpovede,“ cituje Daily Mirror strýka malého Ernieho Nicka.

„Nikto nevie, čo sa stalo. Bol to jediný chlapec Sam a Leeho. Bol to veľmi špeciálny malý chlapec, ktorý absolvoval dlhú cestu, kým prišiel k nám a len veľmi krátko sme sa s ním radovali,“ prezradil Nick, ktorého sestra Sam prevádzkuje kadernícky a kozmetický salón.

Rodičov čakal po smrti synčeka náročný proces prevozu a zariaďovania pohrebu. „Bolo to komplikované, lebo sa to stalo v zahraničí. Ale vďaka úžasným ľuďom sa to podarilo zariadiť za niekoľko dní. Môj otec našiel dobrých ľudí, ktorí nám pomohli,“ vysvetlil Nick.