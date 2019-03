Fotka muža s dieťaťom v objatí obletela svet: Zistíte dôvod, zasiahne aj vás

Ak ste si mysleli, že na fotke je otec so synom, tak ste sa zmýlili.

V skutočnosti ľudí z tejto fotogafie nespája žiadne puto. Sú to cudzinci, ktorí si však v danej chvíli našli k sebe cestu.

Jessica Nash Donnahoo z Južnej Karolíny zverejnila túto fotku na svojom Facebooku. Netušila, že príbeh, ktorý ukrýva, sa dotkne takej masy ľudí a do piatich dní od jej zverejnenia, dosiahne takmer pol milióna lajkov a 125-tisíc zdieľaní.

Jessica je matkou dvoch detí, z ktorých jedno trpí vážnymi ochoreniami. Muž, u ktorého je jej syn v náručí, bol len "obyčajným" technikom, ktorý však ukázal vo vhodnej chvíli svoje veľké srdce. "Robert dnes prišiel k nám domov, aby nám pomohol spustiť televízne vysielanie a internet. Prišiel do neporiadku. Môj syn, Sailor, má tri roky. Narodil sa s dvomi vzácnymi mozgovými poruchami a je slepý. Nie je schopný komunikovať svoje potreby, celé ráno plakal, dnešok bol, jednoducho, pre neho ťažký. Keď Robert vošiel a začal hovoriť, Sailor k nemu bežal a natiahol sa k nemu. Roberta to vôbec neobťažovalo a mojmu synovi sa venoval celých 45 minút. Privinul si ho k sebe, kým ja som skladala bielizeň. Bola to obrovská úľava pre jeho unavenú mamu. Robert mohol vojsť, rýchlo porobiť a odísť, no on mi pomohol viac než s internetom. Preukázal svoju ľudskosť a zaslúži si povýšenie! Je prínosom pre vašu spoločnosť a nikdy nezabudnem na jeho láskavosť," napísala dojatá matka na Facebooku príspevok, ktorý adresovala spoločnosti, pre ktorú v jej očiach tento záchranca pracuje.