V Nórsku otvorili unikátnu podmorskú reštauráciu: Výhľad z nej vás dostane

Prvú európsku reštauráciu situovanú pod hladinou mora otvorili v stredu na južnom cípe Nórska.

Reštaurácia vyzerá ako obrovská betónová trubica čiastočne ponorená do Severného mora a nesie názov Under, čo v angličtine znamená "pod" a v nórčine zároveň "zázrak", informuje tlačová agentúra Reuters.

Prevádzku navrhla domáca architektonická spoločnosť Snöhetta, ktorá vytvorila i dizajn budovy opery v Osle, pamätníka obetiam 11. septembra v New Yorku či budovy knižnice v egyptskej Alexandrii. Z hornej časti reštaurácie sa schodiskom zostupuje osem metrov do jedálenského priestoru, ktorý pojme približne 40 hostí. Priestor je obklopený gigantickou sklenou stenou poskytujúcou pohľad do vôd mora a navôkol plávajúce ryby.

Podľa architektov zo Snöhetty je stavba odolná i voči najnepriaznivejším poveternostným podmienkam. Reštaurácia je navrhnutá tak, že sklená stena produkuje iba minimálne odrazy, čo vnútorný priestor napĺňa počas dňa prirodzeným svetlom filtrovaným zelenkavou farbou morskej vody.

Under otvorili zatiaľ iba pre úzky okruh priateľov a rodinných príslušníkov majiteľov reštaurácie, pričom prví platiaci hostia sem budú môcť zavítať od začiatku apríla. Prevádzka eviduje už viac než 7000 rezervácií. Plné menu pozostávajúce z miestnych darov mora vrátane nápojov môže stáť do 3700 nórskych korún (380 eur) na osobu. Na svete existuje iba niekoľko podmorských reštaurácií, a to najmä v tropických oblastiach, ako sú Maldivy.