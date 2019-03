Trenčín nezvládol domáci zápas: Z postupu do semifinále sa teší Nitra

Hokejisti HK Nitra sa predstavia v semifinále najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019.

Nitrania zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 2:0 v šiestom stretnutí štvrťfinále play-off a sériu ovládli 4:2 na zápasy. Vyrovnaný duel dlho nepriniesol žiadne góly a viac ako päťtisícová návšteva si počkala na prvý presný zásah až do tretej tretiny. Bolo to domáce mužstvo, ktoré v 49. min inkasovalo. Nahodený puk z hokejky nitrianskeho obrancu Branislava Mezeia skončil až za chrbtom Michala Valenta. Pri troške šťastia mohli hostia rýchlo viesť aj vyšším rozdielom, no proti bola dvakrát konštrukcia domácej brány.

Trenčania sa v závere snažili vyrovnať skóre stretnutia pri hre bez brankára. Nitra si však víťazstvo a aj postup do semifinále play-off postrážila, čo spečatil gólom do prázdnej bránky reprezentant SR Róbert Lantoši.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - štvrťfinále play-off - šiesty zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) - streda:

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) - konečný výsledok série 2:4, do semifinále postúpila Nitra

Gól: 49. Mezei, 59. Lantoši (Rais)

Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Snášel - Výleta, Šefčík, 5783 divákov

Zostavy:Trenčín: M. Valent - D. Krejčí, Rýgl, Frühauf, Cebák, Gula, T. Bokroš, M. Božík, Luhový - Sojčík, Ölvecký, Radivojevič - M. Hecl, Sádecký, Bartovič - J. Švec, Radjenovic, Varga - O. Mikula, J. Pardavý ml., D. HudecNitra: Šimboch - McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda - Majdan, Šiška, Čaládi - Lantoši, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, S. Buček - Pätoprstý, M. Slovák, Hrušík

Hlasy (zdroj: RTVS):

Peter Oremus (tréner Trenčína): "Myslím si, že všetky zápasy s Nitrou boli veľmi kvalitné. Nemusíme sa hanbiť za predvedené výkony. Chýbal nám gól, mali sme aj množstvo presiloviek, ale, žiaľ, nepremenili sme ich. Chlapci urobili maximum. Počas sezóny bolo viac rušivých momentov, ale zomkli sme sa a vďaka tomu sa ľudia vrátili na štadión."

"Opäť to bolo o jednom góle. Výborne chytali obaja brankári. Dukla bola veľmi unavená, hrali s menej hráčmi a potom sú závery zápasov zložitejšie. Juraj Šimboch chytal naozaj skvelo. Oba tímy hrali v ofenzíve nadpriemerne vzhľadom na play-off, ale v šiestom či siedmom zápase sa už hrá defenzívnejšie a počítajú sa aj špinavé góly. My sme ich dali."