Prezident Kiska naznačuje nové plány: Koho zláka do svojej strany a akú má šancu na úspech?

Prezradí plány v najbližších týždňoch? Už takmer rok avizuje prezident Andrej Kiska (56), že aj po skončení mandátu zostane aktívne v politike. Donedávna svoje pôsobenie nechcel bližšie špecifikovať, no teraz to vyzerá tak, že založí novú stranu. Kto pôjde s Kiskom a akú má šancu na úspech?

Prezidentovanie Andreja Kisku sa skončí v júni a jeho ďalšie kroky zostávajú stále otvorené. Momentálne to vyzerá, že si založí inú stranu a vyberie si do nej vlastných ľudí. Informáciu priniesol denník SME s tým, že mu ju potvrdili dva nezávislé zdroje.

Podrobnosti o fungovaní novej strany by mal prezradiť až po skončení druhého kola prezidentských volieb koncom marca. „Ako som sľúbil, spravím všetko, čo je v mojich silách, aby nová vláda bola slušná a spravodlivá. Aby sa do nej dostali schopní a poctiví ľudia,“ napísal Kiska v statuse na sociálnej sieti.

Má šancu na úspech?

Podľa politológa Tomáša Koziaka by bolo neštandardné, ak by prezident po skončení mandátu vstúpil do parlamentnej politiky. „Je to skôr viac nafúknutá záležitosť ako nejaká realita. Neviem si predstaviť situáciu a ani nepoznáme takú situáciu nikde v okolitých štátoch, žeby človek, ktorý bol prezidentom, neskôr stál na čele politickej strany a kandidoval v parlamentných voľbách. Pripadá mi to dosť neadekvátne,“ uviedol Koziak.

Kiskova strana by však podľa neho poriadne zamiešala kartami na slovenskej politickej scéne. „V prieskumoch stále patrí k populárnym politikom. A to je kapitál, na ktorom sa dá stavať,“ dodal.

Týchto môže získať

Juraj Šeliga, organizátor protestov Za slušné Slovensko

S prezidentom som sa nestretol. Žiadnu takúto ponuku som zatiaľ nedostal. Ak by som ju dostal, samozrejme by som si ju vypočul a potom by som sa nejako rozhodol.

Veronika Remišová, poslankyňa za OĽaNO

S prezidentom som sa na túto tému nikdy nerozprávala. V súčasnosti pán prezident nepovedal nič o svojej novej strane, nevieme, akú má víziu, ako bude vyzerať, tak jeho plány nemôžem komenovať.

Iveta Radičová, expremiérka

Hovoríme spolu, áno. Vyzerá to veľmi príjemne. Umenie politiky je časovanie. Keď bude správny čas, budete plnohodnotne informovaní.

Daniel Lipšic, advokát

My sme sa o tom ani nerozprávali, lebo je verejne známy aj môj postoj, že sa nechystám v dohľadnom čase vrátiť do politiky.

Tomáš Meravý, ekonóm

Môžem len potvrdiť, že s pánom prezidentom som sa nedávno rozprával. O čom konkrétne, by som v tomto momente nekomentoval.

Týchto si asi nezoberie

Ľuboš Blaha

Poslanec za Smer, ktorý na sociálnych sieťach šíri nenávistné názory proti Kiskovi.

George Soros

S finančníkom sa Kiska stretol v New Yorku, no odmieta, že by mal nejaký vplyv na slovenskú politiku.

Robert Fico

S predsedom Smeru bojuje Kiska od začiatku svojho vstupu do politiky.