Obetavý Peter prichýlil doma postihnutého Mira: Šialené, kvôli čomu musí bojovať so štátom!

Už je na pokraji zúfalstva. Peter (48) z Hodulovho vrchu pri Starej Turej denne bojuje s lekármi. Trvá to už niekoľko mesiacov. Všetko sa začalo, keď z dobrej vôle prichýlil Mira (40), ktorý mu pomáhal v jeho bývalom pohostinstve.

Miro je psychiatrický pacient a potrebuje starostlivosť 24 hodín denne. Zomreli mu rodičia a aby nezostal na ulici, novú rodinu mu ponúkol práve Peter. Lenže odvtedy sa začali problémy s úradmi... Peter vlastnil pred časom pohostinstvo, na ktorého terase dlhé hodiny sedával útly muž. Evidentne nemal kam ísť a len sa tak potuloval. „Neskôr som mu navrhol, že keď chce, môže mi nosiť poháre alebo zametať pred krčmou,“ rozpráva Peter, ktorý si postupne zistil, že Miro nemá rodičov.

„Zomreli mu. Mal byt, ale oň prišiel. Keď som ho dlhšie pozoroval, rozhodol som sa, že ho vezmem k nám domov,“ hovorí Peter s tým, že Mira berie ako svojho syna. „Doma sme mu dali dcérkinu izbu, vytvorili sme mu zázemie, dokonca mojej manželke hovorí mama,“ usmieva sa Peter, ktorý spočiatku ani len netušil, čo ho čaká.

Polená od lekárov

Mirovi sa v novej rodine mimoriadne páči. Keď sa už zabýval, Peter sa zamyslel nad tým, že by azda mal útly muž mať nárok aj na invalidný dôchodok. „Všetko som začal dávať dokopy. Boli sme u psychiatričky, psychologičky, kde nám jasne povedali, že má nárok na plný invalidný dôchodok,“ hovorí Peter, ktorý ani nechce veriť tomu, že má suplovať úlohu štátu.

„Pacient je neschopný podať permanentný pracovný výkon, je nesamostatný. Odporúčam plný invalidný dôchodok,“ píše sa v správe od lekára a Peter to potvrdzuje. „On naozaj nie je schopný sám pracovať a potrebuje stále nad sebou kontrolu. Takéto závery máme v troch správach a polená pod nohy nám hádže posudková lekárka, ktorá si myslí, že on je schopný,“ hnevá sa Peter a dodáva, že Mirova mama zanedbala jeho diagnózu, lebo nechcela pripustiť, že je mentálne retardovaný.

„Jeho vývin zodpovedá 12-ročnému dieťaťu. Diagnózu má uvedenú aj v papieroch, keď mal ísť na vojnu. Pre túto diagnózu ho neodvelili, tak ja neviem, na čo sa stále čaká,“ hnevá sa Peter.

Nový Čas oslovil aj samotnú posudkovú lekárku. „Tam nie je dokončený posudok. Na jeho vypracovanie mám dva mesiace a ďalšia sociálna pracovníčka mesiac. Čiže za tri mesiace mu musí prísť rozhodnutie. Urobíme to, samozrejme, skôr, ale momentálne sa o pacientovi baviť nebudem,“ reagovala posudková lekárka. A Peter neveriacky krúti hlavou. „Ja nežiadam nič iné, len to, aby dostal to, čo mu patrí. Prečo by mal byť on ten, ktorému štát neplatí,“ uzatvára Peter s tým, že s úradmi i lekármi bude bojovať ako lev.