Tvrdá odpoveď predsedu Európskej rady: Odloženie brexitu je možné len v tomto prípade

Predseda Európskej rady Donald Tusk v stredu na žiadosť britskej premiérky Theresy Mayovej o odloženie termínu brexitu odpovedal.

Povedal, že odloženie je možné, ale len za podmienky, ak britskí poslanci schvália dohodu o brexite, ktorú Mayovej vláda vyrokovala s predstaviteľmi EÚ. "Krátky odklad bude možný, ale len za predpokladu pozitívneho hlasovania" v britskom parlamente, povedal Tusk.

Odloženie brexitu z 29. marca na koniec júna podľa neho nebude úplne jednoduché, keďže práve v tomto období, konkrétne od 23. do 26. mája, sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Na tých by sa už Veľká Británia nemala zúčastniť, napriek tomu, že ešte stále bude formálne členským štátom EÚ.

Mayová požiadala v stredu Európsku úniu o odloženie brexitu do 30. júna. Veľká Británia by mala európsky blok opustiť podľa pôvodného plánu už o deväť dní, avšak parlament v Londýne už dvakrát odmietol dohodu, ktorú Mayová vyrokovala s Bruselom. Britská premiérka v liste adresovanom Tuskovi uviedla, že sa chce pokúsiť dosiahnuť schválenie dohody aj do tretice. Odloženie brexitu si vyžaduje schválenie od všetkých zvyšných 27 členských štátov únie.