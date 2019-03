Ján tvorí unikátne obrazy škôlkarskou technikou: Jeho diela majú hodnotu aj niekoľko tisíc eur

Unikátna výstava. V Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vystavujú 24 diel slovenského umelca Jána Pečarku (35), ktorý sa narodil v Starej Ľubovni, odkiaľ odišiel do sveta.

V New Yorku pôsobí už desať rokov a jeho obrazy za tisícky eur sú inšpirované politickým dianím. Aby ľudí ešte viac zaujal, zvolil netradičnú techniku, ktorú sa naučil už v materskej škole - vyškrabávanie. V známom múzeu na severovýchode Slovenska vystavujú 24 obrazov z ateliéru rodáka zo Starej Ľubovne. Čím sú zvláštne?

„Sú na nich znázornení politici aj osobnosti, ktoré momentálne zastávajú rôzne funkcie. Portréty týchto ľudí sú v podstate portrétmi danej krajiny. Nemám v úmysle niekoho zosmiešňovať. Nie sú to teda karikatúry a veľkými rozmermi sa snažím dať ľuďom priestor na rozmýšľanie. Spúšťačom tohto druhu mojej tvorby boli posledné americké voľby, ktoré boli ostro sledované,” prezradil umelec, ktorý v začiatkoch dlho premýšľal, akou technikou osobnosti stvárni.

„Napokon som zvolil techniku, ktorú som sa naučil ešte v materskej škole, teda vyškrabávanie. Trochu som ju pozmenil, aby sa s ňou dalo pracovať na veľkom formáte,” prezradil východniar, ktorý na vernisáž priletel priamo z USA. A ako jeho obrazy vznikajú?

„Najskôr si podklad podmaľujem olejovým pastelom a potom to zamaľujem čiernou farbou. Napokon dielo vyškrabávam ihlou. Je to zvláštna technika, ale dá sa ňou dobre ukázať charakter človeka. Musím si však dávať veľký pozor, lebo každý vryp je definitívny a už sa to nedá vrátiť späť. Každý obraz robím dva týždne,” uzavrel Pečarka, ktorého diela majú hodnotu niekoľkých tisícok eur. Môžete si ich pozrieť až do 20. apríla.