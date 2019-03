Chatár Petras opäť bojuje o svoju Rainerku: Za legendárnu útulňu ide protestovať pred parlament

O milované miesto nechce prísť. Peter Petras (71) je legendou našich veľhôr už dlhé roky. Ešte v 90. rokoch svojpomocne prerobil a vdýchol život Rainerovej útulni. Tá sa odvtedy stala vyhľadávaným miestom pre turistov z celej krajiny. Napriek tomu musí opäť bojovať o to, aby o milovanú chatu neprišiel.

Rainerova útulňa je najstaršou vysokohorskou chatou. Prvýkrát ju zachránili dobrovoľníci, ktorí ju zrekonštruovali v 80. rokoch z totálnej ruiny. Ostala však zavretá a nevyužitá, a tak po 15 rokoch začala znovu chátrať. „Raz som niesol na Zamkovského chatu dlažbu a seklo ma v krížoch, tak som si šiel ohriať chrbát na Starolesniansku poľanu. Tu som našiel tabuľku na malej zničenej kamennej chate - Rainerova útulňa 1863.

Vtedy ma chytila myšlienka tento historický artefakt oživiť a priblížiť ľuďom. V roku 1998 sme ju v lete otvorili a odvtedy sa stala ikonickým miestom,“ opisuje s láskou svoje začiatky na chate Peter Petras. Odvtedy sa tam stará o blaho turistov. Viackrát v roku sa tam organizujú stretnutia pri ľudovke a k zime na Rainerke neodmysliteľne patria aj jeho výtvory zo snehu.

Jahnátkov prísľub

Pred 5 rokmi však organizoval aj petíciu za zachovanie chaty. Hrozilo, že Štátne lesy, podľa vtedy platnej legislatívy vo verejnej súťaži, prenajmú chatu inému nájomcovi. Tomu, kto ponúkne najvyšší nájom, čo bolo jediné kritérium pre víťaza. Spustila sa petičná akcia s viac ako 30-tisíc podpismi a na začiatku leta 2014 prišiel osobne na chatu dokonca minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek. Vtedy dal verejný prísľub, že navrhne zmenu zákona o verejnom obstarávaní špeciálne pre Rainerovu chatu.

„S kolegami z vlády sme sa o tomto probléme rozprávali a uvedomujeme si, že zákon o správe majetku štátu, ktorý má chrániť štátny majetok, je v tomto prípade kontraproduktívny. Prichádzam s návrhom na dohodu, lebo si vážime, čo pán Petras urobil pre dobré meno Tatier a ako zveľadil a pozdvihol meno Rainerovej chaty,“ povedal. Následne Štátne Lesy TANAP-u uzavreli s prevádzkovateľom chaty nájomnú zmluvu na 10 rokov. To bolo pred 5 rokmi.

Chystá sa do Bratislavy

„Som v polčase nájmu a sľuby o zmene zákona sa neudiali. Po piatich rokoch príde iný záujemca, ponúkne lepšiu cenu a chatu dostane. Nič na tom, že som do chaty investoval množstvo mojich peňazí,“ vraví smutne Petras. „Niekoľko poslancov a vtedy aj ministri sľubovali, že dajú do zákona opciu pre toho, kto majetok prevezme v zlom stave a zveľadí ho. Nič sa neudialo a dokonca poslanci, ktorí to sľubovali, sa radšej už ani neozývajú. Tak sa chcem postaviť pred parlament a pripomenúť sa im osobne, keď už na maily, listy ani esemesky nereagujú. Dávam im čas do utorka do 13. hodiny,“ zakončí Petras.

„Chata je vo vlastníctve štátu a spadá pod zákon o správe majetku štátu a podľa toho je aj v prenájme. Chata sa mu prenajala podľa podmienok stanovených ministerstvom životného prostredia na 10 rokov. Skončením nájomnej zmluvy sa nájom končí. Nájom nezakladá nárok na predkupné právo,“ vysvetľuje aktuálny riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Maroš Petrík.

Pred ukončením nájomnej zmluvy bude musieť podľa jeho slov byť vypísané nové výberové konanie. „Prihlásiť sa môže každý, kto splní podmienky konania, ktoré stanovuje ministerstvo životného prostredia, no a my musíme postupovať striktne podľa zákona o ochrane štátneho majetku,“ dodáva.

História chaty

1863 - Prvú útulňu v Tatrách postavil Ján Juraj Rainer

1884 - Postavili vedľa chatu Kamzík a z útulne urobili sklad

1977 - Zanikla vedľajšia chata Kamzík a aj Rainerova útulňa ostala zdevastovaná

1983 - Začali ju opravovať dobrovoľníci, ostala však nefunkčná a zatvorená

1997 - Na opravu sa podujal Peter Peras

1998 - Otvorená pre verejnosť