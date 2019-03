Francúzi si stanovujú podmienky: Pre odloženie brexitu musí Británia splniť tieto tri veci

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian stanovil tri kritériá, ktoré musí Veľká Británia splniť pre odloženie brexitu.

Le Drian vo francúzskom Národnom zhromaždení varoval, že Británia pravdepodobne opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody, keď nesplní stanovené podmienky. Učinil tak tesne pred štvrtkovým stretnutím lídrov únie v Bruseli, na ktorom budú diskutovať o požiadavke britskej premiérky Theresy Mayovej posunúť dátumu odchodu Londýna z únie z 29. marca na 30. jún.

Podľa francúzskeho ministra musí Mayová lídrov presvedčiť, že "účelom posunutia je dokončiť ratifikáciu už vyrokovanej zmluvy" a že o zmluve vyjednanej minulý november medzi EÚ a Londýnom "sa nebude opätovne rokovať". Odloženie brexitu musí byť tiež podmienené tým, že Veľká Británia sa nezúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 23. až 26 mája.

Britská premiérka Theresa Mayová požiadala v stredu Európsku úniu o odloženie brexitu do 30. júna. Veľká Británia by mala európsky blok opustiť o deväť dní, avšak parlament v Londýne už dvakrát odmietol dohodu, ktorú Mayová vyrokovala s Bruselom. Britská premiérka v liste adresovanom predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi uviedla, že sa chce pokúsiť dosiahnuť schválenie dohody aj do tretice. Odloženie brexitu si vyžaduje schválenie od zvyšných 27 členských štátov únie.