Slovák nastupuje proti Jágorovi: Počas zápasu sa naňho lepíme aj traja

Česť i zážitok. Slovenský hokejový útočník Juraj Bezúch (25) z Dukly Jihlava si ich užíva v zápasoch v semifinále play-off I. českej ligy, kde nastupuje proti Jaromírovi Jágrovi (47) v drese Kladna.

Keď sa Bezúch narodil, Jágr už bol dvojnásobným šampiónom Stanleyho pohára...

Juraj Bezúch je kmeňovým hráčom Hradca Králové, no v závere prestupového obdobia odišiel na hosťovanie do Jihlavy. V play-off tam patrí medzi najvyťaženejších hráčov a v súbojoch sa často stretáva nielen s Jágrom, ale i s ďalšou bývalou hviezdou NHL Tomášom Plekancom (36). „Vyhrať buly proti Plekancovi je skoro nemožné! Obaja hrajú s nenormálnym pokojom a dovolím si povedať, že niekedy ani nejdú na sto percent. Sú to páni hokejisti,“ uznáva dvojnásobný slovenský reprezentant.

Kariéru Jaromíra Jágra sledoval odmalička a pred začiatkom série si pre istotu pozrel dátum jeho narodenia. „Zistil som, že je o dva roky starší od môjho otca. Je to šialené, no musím uznať, že je obdivuhodné, čo v tomto veku počas hry predvádza,“ uznal Bezúch. Ten strelil v utorňajšom zápase pred 5 200 divákmi v Kladne jediný gól Dukly a strelecky sa presadil aj Jágr. Po zápase sa novinárom posťažoval na svoju hmotnosť 120 kg!

„Na pohybe to vidieť, už nelieta po ihrisku ako kedysi. Na druhej strane dokáže tie kilogramy využiť vo svoj prospech v súbojoch. V rohoch mu nedokážeme zobrať puk ani v presile. Niekedy to pôsobí možno až smiešne, keďže sme na ňom nalepení dvaja či traja, no nič nám to nie je platné. Ako keby nosil v nohaviciach železo či nejaké špeciálne výplne,“ pousmial sa Juraj Bezúch. Hlavne v úvodných minútach prvého zápasu série si jeden zo svojich detských vzorov špeciálne všímal, no teraz sa už snaží sústreďovať hlavne na vlastnú hru a tím. „Je pre mňa česť i zážitok hrať proti takej legende. Na druhej strane sa nemôžeme pred ním posadiť na zadok a sústrediť len na jedného hráča. To by sme nedopadli dobre. Je však pravda, že keď je na ľade, človek vždy spozornie a v hlave to jednoducho má,“ upozornil slovenský útočník.