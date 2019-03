Otto Weiter prehovoril o nočnej more po ťažkom zápale srdcového svalu: Hrozí mu transplantácia?!

Čakajú ho ťažké časy! Spevák Otto Weiter (63), ktorý minulý týždeň prekonal zápal srdcového svalu a na jednotke intenzívnej starostlivosti dokonca bojoval o život, sa už niekoľko dní lieči v domácom prostredí.

Hoci by sa mohlo zdať, že je umelec už z najhoršieho vonku, nie je to tak. Jeho zdravotné problémy sú totiž natoľko vážne, že sa v jeho prípade skloňuje slovo transplantácia srdca.

Weiterovo rýchle pracovné tempo a hlavne prechodená chrípka umelca dohnali až na nemocničné lôžko. Otta potrápil ťažký zápal srdcového svalu natoľko, že mal podľa informácií Nového Času v jednej z bratislavských nemocníc bojovať o život.

Hoci lekári jeho stav stabilizovali, vyhliadky nie sú príliš ružové. „Musím len ležať. Len sem-tam sa môžem prejsť po byte. Ešte stále sa zadýchavam, a keď som chvíľočku na nohách, motá sa mi hlava,“ povedal pre Nový Čas spevák, ktorého v pondelok po dohode s doktormi prepustili domov. V deň hospitalizácie si však Otto kvôli svojmu podlomenému zdraviu vypočul z úst lekárov veľmi zlé správy.

„Na začiatku mi kardiochirurg Viliam Fischer rozprával o možnosti transplantácie srdca. Po prepustení sme sa o tom zatiaľ nerozprávali. Všetko závisí od toho, ako sa bude môj stav vyvíjať. Musím byť najmä v pokoji a dodržiavať liečbu, aby sa také niečo ako transplantácia neudialo,“ uviedol Weiter, ktorý si teraz musel dať nútenú pracovnú prestávku a oddychovať bude minimálne tri mesiace.

Operáciu neodmieta

Otto aj napriek nie veľmi priaznivým prognózam flintu do žita rozhodne nehádže a stále verí, že nastavená liečba zaberie. „Mám kilá práškov, pripadám si už ako dôchodca,“ trpko sa usmial Weiter, o ktorého sa doma stará milovaná manželka Andrea Fischer. Umelec priznal, že sa s myšlienkou vážnej operácie - transplantácie srdca - dokonca už aj pohrával. „Samozrejme, ak by prišlo k tomu, že nebude iného východiska, tak by som transplantáciu podstúpil aj v mojom veku,“ uzavrel.

Nové srdce predĺži život o 12 rokov

Viliam Fischer (80), kardiochirurg

Vo svete medicíny sa transplantácia srdca berie ako rutinná operácia. Určitým obmedzením ľudí po zákroku je doživotné užívanie liekov, ktoré potláčajú ich imunitný systém. Pacienti si musia dávať väčší pozor a vyhýbať sa napríklad infekčnému prostrediu. Limitovaný vek darcu je dnes okolo 50 rokov, ale je tam viac faktorov, napríklad aj hmotnosť darcu a príjemcu. Priemerný vek prežívania pacientov po transplantácii srdca je okolo 12 rokov. Sú pacienti, ktorí sa dožívajú aj 20 rokov, tých je však menej.

