Fico o telefonáte s Vadalom: Slovenská prokuratúra potvrdila, že žiaden neexistuje

Taliansko v roku 2012 nevykonávalo žiadne odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky účastníckej stanice Antonina V., a preto ani nedisponuje údajným rozhovorom medzi Antoninom V. a Robertom Ficom.

Povedal to na tlačovej besede predseda strany Smer-SD a expremiér Robert Fico. Citoval tak z vyjadrenia prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Juraja Novockého, o ktoré Fico žiadal na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Poslanec Národnej rady SR Fico tiež zdôraznil, že Novocký mu sprostredkoval odpoveď príslušných orgánov Talianska. "Vo vzťahu k existencii priamych telefonických rozhovorov medzi Antoninom V., podozrivým v trestnej veci a bývalým premiérom SR Robertom Ficom môžeme vyhlásiť, že v uvedenom trestnom spise sa nenachádza žiadny rozhovor z roku 2012 týkajúci sa/zahrňujúci Antonina V. Táto informácia sa poskytuje justičným orgánom Slovenskej republiky na základe a v rámci stále prebiehajúceho spoločného vyšetrovacieho tímu," uvádza sa v dokumente.



Talianska prokuratúra podľa talianskeho denníka La Repubblica zistila, že v roku 2012 premiér Robert Fico telefonoval s Antoninom V. Informoval o tom ešte vo februári Denník N. Podľa Fica je Denník N dvorným denníkom prezidenta Andreja Kisku, ktorého kauzu týmto chceli prekryť. Druhým cieľom podľa neho bolo zvýšiť motiváciu ľudí, aby sa vo februári zúčastnili na spomienkovom zhromaždení za zavraždeného Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. "Napriek tomu, že sme jasne odmietli tvrdenie denníka, všetci ste s touto informáciu pracovali ako s hotovou vecou," uviedol Fico. Podľa neho slovenské médiá miesto toho, aby preverili informáciu, jej uverili a zverejnili ju. Pre Fica je zarážajúca spolupráca médií aj na medzinárodnej úrovni. Fico zároveň povedal, že zostavili špeciálny právny tím, ktorý bude monitorovať prácu novinárov.



Talianskeho podnikateľa spájaného s mafiou ’Ndrangheta vtedy odpočúvali pre podozrenia, že obchoduje s drogami. Z toho dôvodu ho Slovensko po vražde Jána Kuciaka aj vydalo do Talianska, tam ho vyšetrujú vo väzbe. Noviny neuvádzajú, či má prokuratúra zachytenú aj nahrávku alebo len disponuje výpisom z hovorov.



Expremiér Robert Fico (Smer-SD) vo februárovej relácii TA3 V politike poprel, že by v minulosti telefonoval a Antoninom V., ktorý je v súčasnosti obvinený z drogovej trestnej činnosti v Taliansku. "Vadala nevolal mne, ani ja som nevolal Vadalovi. Ja nemám jeho číslo, on nemá moje a ja tieto klamstvá kategoricky odmietam," povedal Fico. Podľa jeho slov išlo iba o prekrytie problémov prezidenta Andreja Kisku, pričom argumentoval najmä oficiálnou správou z talianskej prokuratúry, ktorá nepotvrdila, ani nevyvrátila, že existuje nahrávka z odpočúvania telefónu Antonina V.