Muž nečakane zomrel na dovolenke v Chorvátsku: Smrť po konzumácii kebabu!

Allan Brown (83) a jeho manželka Jean z Veľkej Británie si ako dovolenkovú destináciu vybrali Rovinj v Chorvátsku.

Po dni, kedy absolvovali vyhliadkovú jazdu, si dopriali večeru na hoteli. Allan si objednal kurací kebab na paličke. Počas jedenia sa posťažoval, že mäso je príliš tvrdé a má pocit, akoby sa mu zaseklo v hrdle. Muž sa následne vybral na toaletu, po čom jeho manželka počula buchnutie.

,,Pani Brownová šla za ním a videla, že má prevrátené oči a v oblasti krku začal modrať,“ cituje britský denník The Sun koronera Graema Hughesa. Allana oživovala až do príchodu lekárov, no ani tým sa ho nepodarilo vzkriesiť. Chorvátski doktori príčinu smrti určili ako trombózu, vzhľadom na históriu zdravotných problémov pána Browna.

Avšak patológ našiel v jeho horných dýchacích cestách pri pitve zaseknuté ,,niečo sivé“. ,,Bolo to živočíšneho pôvodu a obsahovalo to tuk. Vysvetľovalo by to to, čo sme počuli o kuracom kebabe,“ povedal koroner. No ani niekoľko mesiacov po smrti sa lekári nevedeli zhodnúť, či Allana zabil kúsok kebabu alebo následky trombózy. Príčinu smrti uzavreli ako ,,neurčitú.“