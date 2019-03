Vondráčková po verdikte kanadského súdu: Chcela milióny, teraz si môže búchať hlavu o stenu!

Česká speváčka Lucie Vondráčková má hlavu v smútku. Kľúčové súdne pojednávanie totiž vyhral jej manžel Tomáš Plekanec, s ktorým sa rozvádza.

Ako portál denníka Aha! pripomína, hokejista v rámci tzv. návratovej žaloby žiadal, aby sa jeho synovia Matyáš (7) a Adam (3) vrátili do rodného Česka. V kanadskom Montreale totiž rodina žila kvôli jeho hokejovej kariére, po ktorej skončení chce Plekanec žiť na rodnej hrude. Naopak Vondráčková tvrdila, že domovom je pre ňu aj deti Kanada. Súd však rozhodol, že synovia sa majú vrátiť do Česka. Náplasťou pre Vondráčkovú môže byť to, že tak nemusia spraviť bezodkladne, ako znelo pôvodné rozhodnutie súdu, ale môžu dokončiť školský rok v Kanade.

Lenže ako denník Aha! zistil od Lenky Radoňovej, advokátky hokejistu, speváčke to aj tak spravilo škrt cez rozpočet. ,,Preukázateľne plánovala, bez ohľadu na prítomnosť či neprítomnosť otca na území Kanady, tu natrvalo zotrvať. Vo svojej komunikácii prostredníctvom kanadskej právnej zástupkyne voči otcovi aj vo svojich súdnych podaniach opakovanie uviedla, že považuje Kanadu za jediný domov detí aj seba. Kanadský Najvyšší súd opakovane nezdieľal jej názor, stanovil termín pre návrat detí v doprovode otca do ČR a nepriznal matke jej požadovanú kompenzáciu a náhradu nákladov konania,“ vysvetlila advokátka.

Aha! čitateľom vysvetľuje, čo to v praxi znamená. Deti páru budú od leta žiť trvalo v Česku a tamojšie súdy rozhodnú, ako si Vondráčková a Plekanec starostlivosť rozdelia. České súdy tiež budú rozhodovať o samotnom rozvode, čo si želal od začiatku hokejista. Naopak Vondráčková chcela, aby rozvod prebehol v Kanade, kde žiadala jednorázovú kompenzáciu 7 miliónov dolárov za stratu kariéry behom manželstva a na zabezpečenie do budúcnosti, taktiež chcela 30-tisíc dolárov ako výživné pre rozvedenú manželku.