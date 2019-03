Manželku herca Krampola po kolapse mučí závislosť: Doktori jej povolili jednu cigaretu za hodinu

Manželka českého herca Jiřího Krampola (80) je v nemocnici už dva týždne.

Hana Krampolová (57) sa na nemocničné lôžko dostala po tom, čo začiatkom marca skolabovala. Dôvodom bolo, že celé týždne nejedla a len fajčila jednu cigaretu za druhou. Doktori jej dokonca dávali len 30%-nú šancu na prežitie. „Veľmi schudla, nechcela jesť, iba fajčila a pila pivo. Fajčila stovku denne,“ vysvetlil hercov manažér Miloš Schmiedberger pre denník Aha!.

Ako teraz píše Extra.cz, Krampolová sa zotavuje a všetko trápenie s ňou prežíva aj jej manžel. ,,Manželka má narušený metabolizmus. Trpí nedostatkom červených krviniek a potrebuje poriadne vyčistiť krv. Vozia ju na rôzne vyšetrenia po nemocniciach, ale bude sa vracať späť do Nemocnice na Františku (nemocnica v Prahe, pozn.red.). Musí ísť na pľúcne, nosné, ušné, krčné, očné, kvôli ruke, proste ju trápi všetko. Je úplne rozhodená,“ povedal herec pre portál.

Krampolovi doktor povedal, že jeho ženu dajú do poriadku, avšak nevie predpovedať, kedy ju z nemocnice prepustia. Jej stav tiež komplikuje silná závislosť od cigariet. ,,Hanka to zvláda horšie, pretože najprv jej obmedzili cigarety na jednu za hodinu, teraz už si ale môže dať len tri za deň. A kto nikdy nezažil závislosť, ten to nepochopí,“ konštatoval herec pre extra.cz. Krampolovú tiež bude čakať psychiatrická liečba.

