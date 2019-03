Hviezdy komédie LOVEnie o láske: Aké bolo ich najtrápnejšie rande v živote?

Tento týždeň dorazila do našich kín nová česká romantická komédia režiséra Karla Janáka LOVEnie.

V hlavných úlohách v nej môžete vidieť Evu Evelyn Kramerovú (28), Ester Geislerovú (35) a Jakuba Prachařa (35). My vám prinášame s touto veselou trojicou veľmi otvorený rozhovor.

Ktoré bolo najtrápnejšie rande vo vašom živote?

Evelyn: Bolo ich hrozne veľa, neviem, ktoré by som vypichla. Príšerné je, keď egocentrický muž rozpráva iba o sebe, ja hodinu naňho pozerám, prikyvujem a hrozne sa nudím. Alebo keď ma niekto na niečo pozve a musím si to zaplatiť.

Ester: Nebolo to vtipné a navyše by sa v tom spoznal. (smiech)

Jakub: Ja som na rande nezažil ani sekundu trápnej chvíľky. Keď to niekto vie, tak nemôže byť nikdy trápny.

Mali ste niekedy profil na internetovej zoznamke?

Evelyn: Samozrejme. Už ako pubertiačka som sa tam prihlásila aj s kamarátkou. Veľakrát sa mi stalo aj po rozchode, že som si tam ťukla, či náhodou nejaká láska nie je v okolí 50 metrov. Ale písala som aj článok o rôznych zoznamkách, takže to je moja výhovorka, prečo som ten profil mala.

Ester: Skúsila som to kvôli filmu LOVEnie, stiahla som si Tinder a vydržala som to asi dva dni. Potom sa mi z toho urobilo trošičku zle.

Jakub: Ja som nikdy žiaden taký profil nemal, pretože keď som sa zoznámil, bol som vždy tak nechutne šarmantný a presvedčivý, že pre mňa zoznamka vôbec nepripadala do úvahy.

Čo by ste robili, keby vám partner pri oltári povedal nie?

Evelyn: Zbláznila by som sa, dostala by som hysterický záchvat, potom by som sa veľkolepo zrútila a mala by som rok depresiu.

Ester: No tak to by bolo! Čo si myslíš, ty...?! Choď do... si sa... ty debil!

Jakub: No tak po takejto skúsenosti by som poďakoval.