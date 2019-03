Mrazivé podozrenie: Dodávala francúzska firma toto islamistom?

Francúzska firma Tereos, výrobca cukru a sladidiel, je podozrivá, že do Sýrie nezákonne dodávala náhradné sladidlo sorbitol.

Ide pritom o jednu zo zložiek používaných pri výrobe výbušnín. Vrecia plné sorbitolu sa našli aj v skrýšach extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Obchodní partneri firmy Tereos podali preto v utorok trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Podanie doručili na protiteroristickú prokuratúru v Paríži, informovala agentúra AFP.

V dokumente, ktorý dostala AFP k dispozícii, sťažovatelia pripomínajú, že koncom roku 2016 po oslobodení mesta Mósul v Iraku mimovládna organizácia Conflict Armament Research (CAR) z poverenia EÚ skúmala sklad IS a našla v ňom desiatky vriec so sorbitolom a s logom Tereos.

Sorbitol - derivát cukru - sa používa ako palivo výbušných zariadení, keď sa zmieša s dusičnanom draselným. CAR na svoj nález upozornila vedenie firmy Tereos, ktorá po preverení všetkých skutočností uviedla, že daná produkcia pochádza z jej tovární v Pikardii. Firma spresnila, že v máji roku 2015 bol do Turecka dodaný náklad 45 ton sorbitolu. Zásielka však "zmizla" a objavila sa až o rok neskôr - a to v Sýrii, "v pivniciach Dáišu" - čo je arabský akronym pre IS.

V decembri roku 2017, keď sa kauza dostala na verejnosť, vedenie Tereosu uistilo, že zastavilo dodávky sorbitolu do tzv. rizikových oblastí. Dodalo, že sa tak stalo práve v dôsledku zistení CAR z novembra 2016. Žalujúca strana však tvrdí, že výrobca cukru poslal do Sýrie ešte najmenej dve dodávky - vo februári a v júli roku 2017. Právna zástupkyňa žalobcov Jade Dousselinová vo svojom komuniké uviedla, že jeho klienti boli novými zisteniami šokovaní.

"Je to šok a zrada. Tereos je pritom klenotom našej ekonomiky súvisiacej s poľnohospodárstvom," píše sa v texte.

Spoločnosť Tereos sa bráni, že jej obchodovanie v Sýrii bolo legálne. Spresnila, že obchody sa skončili, keď "sme zistili, že náš produkt bol zneužitý". Žalobu svojich partnerov firma Tereos odsúdila ako "pokus o destabilizáciu". Od konca roka 2016 totiž žalobcovia a vedenie skupiny čelia vnútorným krízam v dozornej rade spoločnosti Tereos, ktoré zrejme súvisia aj s poklesom svetových cien.