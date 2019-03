Dopravný analytik zhodnotil agresívnu jazdu šoféra, ktorý blokoval autobus v Bratislave: Čo všetko urobil zle?

Ohrozoval premávku! Čitateľ poslal Novému Času video agresívnej jazdy vodiča osobného auta po Bajkalskej ulici, ktorý by si mal zopakovať pravidlá cestnej premávky. Podľa dopravného analytika urobil po sebe v krátkom čase niekoľko chýb.

Zábery z videa ukazujú, ako autobus MHD blokovalo auto. Namiesto toho, aby neskôr plynule pokračovalo v jazde, zastavilo na zastávke. Dopravný analytik Ján Bazovský vraví, že na Bajkalskej je dočasnou dopravnou značkou znížený počet jazdných pruhov. „Vodič na videu jazdil na mieste, kde to nedovoľuje vodorovná dopravná značka. Autobus ho nepustil, ale on napriek tomu išiel ďalej a jazdil po časti vozovky, kde mu to dočasná vodorovná značka zakazuje,“ vysvetlil analytik.

Podľa neho tým, že vošiel pred autobus, bránil plynulosti cestnej premávky. „Aj keby pred týmto úsekom bola dopravná značka striedavé radenie, tak z tejto situácie vyplýva, že prednosť by malo len to sivé vozidlo z videa. Tmavé vozidlo sa malo v každom prípade zaradiť za autobus, a nie sa tlačiť za sivým,“ uzavrel analytik.

Hovorkyňa DPB Adriana Volfová potvrdila, že tolerujú vlastné kamery vodičov MHD. „O tom, že vodič video aj so značkami zverejnil, DPB vedomosť nemal, video je z facebooku, preto už je stiahnuté, aby to nebolo v rozpore s našimi internými smernicami a legislatívou,“ uviedla hovorkyňa.