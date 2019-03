Hrycovo pikantné pokračovanie knihy: Šokujúce detaily Cinkotovej (ne)amnestie!

Písalo sa o tom veľa, no až teraz sa dozvieme všetko! Herec Andy Hryc (69) zachránil svojmu kolegovi a kamarátovi Dušanovi Cinkotovi (48) život. Bolo to na konci roku 2012, keď Cinkymu naparili osem rokov basy za drogovú činnosť a Hryc stál za petíciou za jeho oslobodenie.

Celá kauza má však oveľa zamotanejšie a šokujúcejšie detaily, ako sa doteraz zdalo a všetko sa rozlúskne v nových kapitolách Hrycovej knihy Inventúra! Cinkotove drogové „avantúry“ sa zopakovali viackrát. Tá posledná ho dostala na šesť rokov do basy. „Dvaja policajti ho požiadali o pomoc pri objasňovaní prípadov z drogového prostredia. Posledný sa mal končiť tým, že Cinky kúpi od drogového dílera pervitín, ktorý sa mal stať corpusom delicti pri usvedčení dílera,“ hovorí otvorene Hryc vo svojej knihe Inventúra, ktorá dostala nový paperbackový prebal a o chvíľu sa dostane opäť na pulty kníhkupectiev aj s novými kapitolami.

Práve meno Cinkota v nich veľmi rezonuje. Podľa Andyho slov Dušana policajti zradili a ako svojho agenta ho nechali v štichu. Cinkotu nakoniec vyšetrovali na slobode dlhých päť rokov. Nakoniec prišiel verdikt súdu - osem rokov natvrdo. „Cinky sa rozlúčil s manželkou s tým, že sa už nevráti, ale do basy nepôjde. A odišiel. Zmizol,“ opisuje Hryc dramatickú situáciu z roku 2012. Herec začal okamžite konať a založil petíciu za udelenie milosti.

„Asi po týždni, keď už petíciu podpísalo desaťtisíc ľudí, som o tom povedal redaktorovi Nového Času,“ priznáva. Na základe článku v Novom Čase urobila Markíza reportáž, ktorú zbadal Cinky na benzínovej pumpe práve v momente, keď pomýšľal na ukončenie svojho života. „Keď počul, aké množstvo ľudí ho podporilo, zmenil svoje rozhodnutie,“ vysvetľuje Hryc.

Zamietnutie

Herec petíciu doručil vtedajšiemu prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi. Prišla však studená sprcha. „Na moju otázku, prečo mu neudelí milosť, odvetil, že si to nemôže dovoliť, pretože na tému mojej petície prišlo množstvo protestných listov zameraných proti mojej osobe,“ neskrýva rozhorčenie herec. Ten využil právo a predmetné listy si vyžiadal. Zarážajúce bolo pritom to, že mu doručili kópie „až“ dvoch listov.

A iba jeden bol mierený proti Hrycovi. „Pánovi prezidentovi bolo štrnásťtisíc podpisov málo. Petícia vyšla naprázdno, ale tomu nešťastníkovi zachránila život...“ A ako sa s odstupom času na to pozerá samotný Cinky? ,,Andyho krok a to, že zmobilizoval toľkých ľudí, to mi zachránilo život. Ja som mu za to veľmi vďačný, pretože ma to nakoplo dobrým smerom," povedal Novému Času herec.