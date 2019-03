Evu († 64), ktorá zostala po operácii na chodbe, pochovali: Po šokujúcom kroku nemocnice budú padať hlavy!

Po ťažkom trápení našla pokoj. Príbeh pacientky Evy († 64 ), ktorú po ťažkej operácii v levickej nemocnici nechali dva dni ležať na chodbe, má smutný koniec. Rodina ju včera pochovala a celú záležitosť nechce nechať tak.

Jej blízki tvrdia, že ich milovaná mama a svokra zomrela na porážku. Sú presvedčení, že to spôsobilo zaobchádzanie personálu nemocnice. Jeho konanie už riešia všetky kompetentné orgány. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská je pobúrená. Evu († 64) priviezla do levickej nemocnice záchranka vo štvrtok 7. marca. Po náročnej operácii ju v ťažkom stave nechali dva dni ležať na chodbe.

„Oznámili nám, že mala akútny zápal vnútrobrušných orgánov a panvy, má rakovinu lymfatických uzlín v pokročilom štádiu. Pred operáciou mala diagnostikovanú cirhózu pečene, zlyhávali jej obličky a mala problémy so srdcom,“ krúti hlavou nevesta Vlasta (34). Na oddelenie ARO, kam od začiatku patrila, sa Eva dostala až po medializácii prípadu, kde v piatok 15. marca zomrela. V utorok ju pochovali. „Sme veľmi zronení. Máme pohreb,“ povedala uplakaná nevesta.

„To, že dostala porážku, berieme tak, že ju mohlo zapríčiniť práve zaobchádzanie nemocnice. Napíšeme verejný list ministerke. Úrad pre dohľad tvrdí, že sa tým zaoberá na základe vlastnej iniciatívy a informácií v médiách, ale ja som sa im už elektronicky sťažovala. Určite to nenecháme tak,“ dodala.

Podľa skupiny AGEL SK, ktorá nemocnicu vlastní, ponechanie pacientky na chodbe bolo núdzovým riešením. „Pretože išlo o akútny zákrok, nebolo krátkodobo k dispozícii lôžko. Preto bolo zvolené núdzové riešenie, ktoré bolo ojedinelé a vzniklo v snahe a dobrej viere riešiť 100% obsadenosť chirurgického oddelenia,“ reagovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Lucia Kočková. Na konkrétne otázky o vyvodení zodpovednosti nám však doteraz neodpovedala, lebo sa necítia vinní.

Nahnevaná ministerka

Viacerí kompetentní považujú postoj nemocnice za neetický. „Takéto prípady by sa nemali stávať a považujeme ich za neakceptovateľné,“ vyjadrila sa ministerka zdravotníctva Kalavská. Rieši to aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Ak zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, môže jej poskytovateľovi uložiť pokutu, zákaz výkonu povolania najviac na jeden rok alebo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“ povedala Erika Kováčiková z kancelárie predsedu úradu.

Do prípadu sa obula aj verejná ochrankyňa práv. „Postup nemocnice nepovažujem za vhodný či rešpektujúci dôstojnosť pacientov. Veľmi ma mrzí, že sa s takýmito prípadmi ponižujúceho zaobchádzania s ľuďmi v zdravotníckych zariadeniach stretávame aj dnes,“ napísala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v liste adresovanom riaditeľovi nemocnice.

Budú padať hlavy

Krajský lekár Ľubomír Ševčík

Pacient v ktoromkoľvek veku s akýmkoľvek ochorením by nemal byť umiestnený na chodbe akéhokoľvek oddelenia a už vôbec nie tak dlho. To je neprípustne. Pokladám to za osobné zlyhanie vedúceho pracovníka príslušného oddelenia a som presvedčený, že ten pracovník nemôže byť naďalej vo svojej funkcii. zJe to otázka etiky. Pacientka mala byť uložená na štandardnom lôžku, ale nebola a za toto musí niesť niekto zodpovednosť. Svoj názor som už tlmočil vedeniu nemocnice.