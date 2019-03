Šéf Mosta Bugár ide pod nôž: Béla, čo máš v tej taške?

Foto

Po kampani si konečne našiel čas aj na svoje zdravie. Neúspešný prezidentský kandidát Béla Bugár (60) bojuje so silnými bolesťami chrbta, ktoré mu vystreľujú aj do nôh, v dôsledku čoho ledva chodí. Lekári mu už dlhšie odporúčajú operáciu, no on sa odhodlal až v utorok.