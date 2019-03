Zaľúbený Romeo: Mladý Beckham má prvú frajerku

Je to oficiálne! Romeo Beckham (16) má prvú frajerku a nie je ňou nik iný ako mladá herečka Millie Bobby Brown (15), s ktorou sa pozná pár rokov. Čo na to hovoria jeho rodičia Victoria (44) a David (43) Beckhamovci?

Romeo a Millie sa poznajú už od roku 2016, keď sa stretli na dobročinnej akcii, na ktorej sa spoločne aj vyfotili. Herečka, známa zo seriálu Stranger Things, vtedy prezradila, že na tento večer nikdy nezabudne, a tak je jasné, že mladý muž ju očaril už vtedy. Na vzťah sa však Romeo zrejme ešte necítil. Millie si teda musela zatiaľ nájsť niekoho iného. Do júla minulého roku sa stretávala s americkým spevákom Jacobom Sartoriusom (16).

Páriku to nevyšlo, a tak sa Millie opäť vrátila k starej láske, ktorú napokon aj ulovila. „Sú spolu len pár dní, no tvoria veľmi pekný pár. Victoria to odsúhlasila, keďže je veľkou fanúšičkou Millie,“ povedal blízky zdroj o Romeovi a herečke, ktorým tak nič nestojí v ceste.