Bratislavský kraj vyhlásil vojnu komárom: Nový postrek ich má zabíjať už ako larvy

S komármi bude Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bojovať už vo forme lariev. Využívať na to bude látku Bti, ktorá nie je škodlivá pre ostatné organizmy.

V súvislosti s ekologickými riešeniami a v rámci boja proti komárom o tom informovala Veronika Beňadiková z odboru komunikácie BSK. "Minulý rok sme si dali zmapovať potenciálne liahniská komárov na takmer 140 kilometroch štvorcových. Identifikovali sme 439 liahnísk. Doteraz sa boj s komárou kalamitou sústreďoval iba na hubenie už dospelých komárov, no my budeme používať kmene baktérií, ktoré sú toxické pre larvy komárov. To znamená, že na území Bratislavského kraja by sme sa dospelého otravného komárieho hmyzu v kalamitnom množstve nemali dočkať,“ zhrnul predseda BSK Juraj Droba.

Komáre chce BSK hubiť pomocou biologickej látky Bti. "Niektoré kmene baktérií Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) a B. sphaercius (Bs) sú v súčasnosti zrejme najúčinnejšími prostriedkami v biologickom boji proti komárom. Ich najväčšia výhoda je, že Bti produkuje proteíny, ktoré sú vysoko toxické iba pre larvy komárov a teda pôsobí iba na larválne štádium. Komáre teda nestihnú dospieť a naklásť vajíčka pre ďalšie generácie," vysvetlila Beňadiková s tým, že pre iné organizmy a človeka je neškodná. Doplnila, že sa tak môže používať aj v rezervoároch pitnej vody, či tiež letecky.

Monitoring liahnísk realizovala pre BSK Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. A to hlavne v záplavovom území rieky Moravy približne od Devínskeho jazera až po obec Malé Leváre. Ako ozrejmila Beňadiková, do identifikovanej rozlohy potenciálnych liahní sú započítané aj plochy, ktoré sa pri vyššom stave vody v rieke Morave ako liahniská správať nebudú, ale majú potenciál nimi byť.