Dnes je prvý jarný deň: Čo treba urobiť v záhrade či v domácnosti?

Jar sa na Slovensku začne v stredu 20. marca. Po zime je to vždy obdobie, na ktoré sa väčšina z nás teší. Slnečné lúče na sile ešte len naberajú, ale práve tým nám pripomínajú, na čo všetko by sme mali začať myslieť.

Jarná rovnodennosť preberie zo spánku naše telo aj záhradu či balkón. Čo musíme po zime urobiť? Jar prináša viacero zmien, na nič nezabudnite!

Jarná rovnodennosť

Nastáva v okamihu, keď slnečné lúče dopadajú na rovníku kolmo na zemský povrch. V tento deň je takmer na všetkých miestach na svete deň s rovnakou dĺžkou slnečného svitu - 12 hodín.

Veľké oslavy

Príchod jari patril k najväčším sviatkom ľudstva už v predkresťanskej ére. Na Slovensku sa jarné ročné obdobie vítalo vynášaním Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a nakoniec ju hodili do potoka alebo spálili. Verili, že takto odoženú od seba choroby a smrť. Zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari sa na Slovensku uchoval aj po prijatí kresťanstva.

Morena symbolizovala zimu

Katarína Nádaská, etnologička

Zvyk súvisel s príchodom jarného obdobia. K starším zvykom patrí najmä vynášanie Moreny, ktoré sa robilo v tomto období. Morena symbolizovala zimu a na území Slovenska mohla mať nielen ženskú, ale aj mužskú podobu. Boli to bábky zo slamy oblečené do šiat a podľa pohlavia mali rôzne mená. Týmto rituálom sa vyháňala zima. Sprievod sa začínal vždy na hornom konci a išiel celou obcou. Mladé dievčatá spoločne so slobodnými mládencami šli k riečke alebo potoku, kde Morenu zvykli zapáliť a hodili ju do bystrinky. Voda symbolicky odniesla zimu.

Zmena zimného času na letný

V roku 2019 sa čas posúva v nedeľu 31. marca 2019.

Hodinky si o 2.00 hod. posunieme na 3.00 hod.

Takže spať budeme o hodinu kratšie.

Domácnosť

Skontrolujte pivnicu a pôjd. V zime sa tam mohli usídliť drobné hlodavce, prípadne hmyz.

Prečistite odkvapy na dome.

Dajte si prestaviť plastové okná - tie majú nastaviteľné časti, ktoré sa nastavujú podľa sezóny.

Skontrolujte kovové lišty, koľajnice, predokenné rolety, vonkajšie žalúzie, bránu, zábradlie, pivnicu či garáž. Prípadná hrdza by sa rozširovala, odstráňte ju.

Pripravte terasu či balkón. Odstráňte nečistoty, očistite záhradný nábytok.

Dajte si skontrolovať komín, kozub, kúrenie aj kotol.

Záhrada

Trávnik

Pohrabte odumretú trávu, vetvičky a zoschnuté lístie.

Odstráňte krtince a vyrovnajte nerovnosti.

Prevzdušnite ho odstránením machov, buriny aj odumretej starej trávy.

Pri prvom kosení nechajte trávu vyššie než obyčajne, aby rástla a bola trvanlivá.

Na holých miestach, kde tráva nerastie, zopakujte výsadbu - pôdu pohnojte a zrýľujte. Trávne semeno rozdeľte na dve časti, prvú čast vysejte na celú plochu jedným smerom, druhú kolmo na ňu. Semená zapravte do zeme do hĺbky 1 cm a pritlačte.

Urobte jarný rez - odstráňte vyschnuté, poškodené vetvy a výhonky. Takéto oživenie potrebujú najmä jadroviny, kôstkoviny a bobuľoviny. Jarný rez urobte najneskôr do času pučania nových pukov.

Výsadba ovocných stromov - najskôr vysádzajte teplomilnejšie ovocné dreviny, ako sú marhule či broskyne.

Prihnojenie - na každý ovocný stromček je iný druh hnojiva. Slabé prírastky či žlté listy môžu naznačovať, že by ste mali stromy prihnojiť.

Ošetrovanie proti škodcom - nezabudnite na včasný postrek, predovšetkým proti prezimujúcim škodcom a kvetovke jabloňovej.

Kríky

Odstráňte poškodené časti, pukliny od mrazu alebo ohryzy od zveri ošetrite.

Minuloročné výhonky zrežte na dva až tri puky.

Silné výhonky skráťte asi o štvrtinu.

Sadiť začnite najskôr drobné ovocie, ako sú ríbezle a egreše.

Keď sa viac oteplí, pustite sa do sadenia liesok, bambusu alebo viniča.

Kvety

Trvalkové záhony prekyprite.

Ruže prihnojte a odstráňte burinu.

Do záhonov vysaďte trvalky, okrasné dreviny alebo bylinky.

Myslite na nákup hľúz gladiol alebo georgín.

Zelenina

Skontrolujte zeleninové záhony po zime.

Odstráňte zimujúcu zeleninu z minulého roka.

Pripravte záhony na jarnú výsadbu - parenisko, skleník, fóliovník.

Pripravte záhony na jarnú výsadbu. Skôr ako zeleninovú priesadu vysadíte von, musíte si ju predpestovať. Proces predpestovania trvá asi 4 - 6 týždňov a ako prvé vysievajte koreňovú a cibuľovú zeleninu.

Hitom sú čučoriedky a ríbezle

Katarína Kullová, záhradné centrum Kulla

Teraz prebieha strih jabloní, čistia sa a prestrihávajú ríbezle. Odstraňujú sa z nich prestarnuté konáriky. Z kvetinových a iných okrasných záhonov treba odstrániť všetko, čo je odumreté a vyschnuté. Momentálne sú veľkým hitom bobuľoviny, veľký dopyt je po čučoriedkach, rôznych druhoch ríbezlí a malín. Záujem je aj o egreše, rakytník. Ďalšou z módnych rastlín je starý známy, ale často zabúdaný muchovník. Bobuľoviny môžu ľudia pestovať aj na terase.

Automobil

Poriadne umyte celú karosériu vrátane podvozka, aby ste odstránili zvyšky posypovej soli.

Prezujte pneumatiky - ak sa nechystáte cestovať do oblastí, kde by ešte mohol byť sneh, môžete si dať letné pneumatiky.

Skontrolujte peľové filtre, prípadne si ich dajte vymeniť.

Naplňte klimatizáciu – v servise vám odsajú staré chladidlo, doplnia nové, vydezinfikujú a skontrolujú funkčnosť.

Kúpte si letnú zmes do ostrekovačov - nemrznúcej, ktorú máte v nádržke, sa teraz urýchlene zbavovať nemusíte.

Príprava na Veľkú noc

Ak chcete mať na Veľkú noc zelenú trávičku na dekoráciu, teraz je vhodný čas ju na tanierik či tácku zasiať. Tri týždne vopred je dostatočný čas na to, aby vám stihol vyrásť jačmeň siaty či trávna zmes. Neskôr môže poslúžiť aj žerucha.