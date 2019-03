Bývalý boss Mikuláš Černák priznal vraždu Poliaka: Kán vinu odmieta

Po 21 rokoch od brutálnej popravy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici začal v utorok proces s obžalovanými z jeho vraždy.

Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák, ktorý je stíhaný aj pre trestný čin brania rukojemníka, vinu v zmysle obžaloby priznal a všetko oľutoval. Jeho niekdajšia pravá ruka Ján Kán, ktorý je na slobode, ju popiera, tvrdí, že je nevinný a celé je to nezmysel.

Podľa obžaloby obaja muži sa po prezradení lokality, v ktorej Szymaneka zadržiavali, mali dohodnúť na jeho usmrtení. K tomu došlo na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno. Mikuláš Černák, v tom čase označovaný za bossa banskobystrického podsvetia, Poliakovi jedenkrát strelil z pištole do úst a následne Ján K. z tej iste pištole do oblasti hrudníka. Malo ísť o objednávku ľudí z Poľska a cieľom bolo výkupné. Mikuláša Černáka v tejto kauze už raz súdy oslobodili pre nedostatok dôkazov.

Počas celodenného pojednávania prišiel popoludní na rad prvý svedok, ktorého priviezli z väzenia, Alexander "Šani" Horváth. Potvrdil, že bol pri skutku a strieľal aj Ján Kán Podrobne opisoval, ako prišiel do Brezna aj s nebohým vplyvným mužom východoslovenského podsvetia Karolom Kolárikom, zvaným Karči, ktorého synovi bol Mikuláš Černák krstným otcom. Detailne opísal, ako mali ísť iba "postrašiť Poliaka", ako na chate videl pripútaného Szymaneka aj ako Mikuláš Černák svojim ľuďom kázal vykopať jamu.

"Miki Szymanekovi povedal, otvor ústa a vložil mu pištoľ do úst. Povedal mu: Stretneme sa v pekle. Strelil. Poliak vydával zvláštne zvuky, ako keby chrápal. Miki podal zbraň Jánovi Kánovi a on ho strelil do hrudníka. Zakopte ho, povedal potom Miki. Nečakal som to, zostal som v miernom šoku a prišlo mi zle. Zvracal som. Miki sa mi smial a vravel: No čo, mafiáni z východu," vypovedal svedok.

"Žiadne neočakávané skutočnosti sa dnes neudiali. Mikuláš Černák v roku 2013, respektíve 2014, prestal mlčať a odvtedy sa priznáva ku všetkej trestnej činnosti, na ktorej sa zúčastnil. Tento istý postoj prejavil aj dnes na hlavnom pojednávaní," konštatoval obhajca Miloš Maďar. Podľa neho motivácia jeho klienta nie je pomstiť sa niekomu alebo krivo obviňovať. Usvedčuje sám seba a jeho záujmom nie je si pomôcť, ale zmena v hodnotovej životnej orientácii, k čomu sa mali vyjadriť i znalci.

"On tvrdí, chcem sa priznať ku všetkému, čo sa mi kladie za vinu, a tak sa správam a konám. Jeho postoj je nemenný, hovorí svoju verziu o tom, ako sa udalosti udiali. V súčasnosti vypovedá k viac než 20 skutkom, ktoré sú v prípravnom konaní, nemôže sa vystaviť nebezpečenstvu, veď by popravil vierohodnosť svojich výpovedí v priamom prenose, keby verejne v nejakej veci klamal. Usiluje sa hovoriť všetko tak, ako to vtedy vnímal, ako si pamätá. Či bude dostatok dôkazov s odstupom 20 rokov na to, aby bol niekto usvedčený z trestnej činnosti spolu s ním, to musia vyhodnotiť súdy," zdôraznil Maďar.

"Toto nie je ten Černák, čo bol v roku 1997, toto je ešte prefíkanejší Černák. Vymýšľa si preto, lebo chcel, aby som svedčil v jeho prospech a ja som jednoducho nesvedčil. Je to 30- alebo 40-násobný vrah. On povie, čo chce vyšetrovateľ počuť," reagoval obžalovaný Ján K., ktorého Mikuláš Černák označil za spolupáchateľa.