Odborníci vs. politici: Čo podľa nás potrebuje trh práce?

Nižšie dane, odvody, výrazné zvýšenie minimálnej mzdy, viac dovolenky. Aj to sú opatrenia, s ktorými prichádzajú strany vládnej koalície, aby sa zapáčili svojim potenciálnym voličom. Keďže voľby sú tu zhruba o rok, možno očakávať aj ďalšie pozitívne znejúce návrhy.

Čo z nich sa stane realitou, je vecou ich dohody. Aké opatrenia na trhu práce by však privítali odborníci, keby to bolo v ich rukách? Výšku platu ovplyvňuje aj to, koľko si z hrubého príjmu ukrojí štát. Daňové a odvodové zaťaženia tak priamo ovplyvňujú naše rodinné rozpočty. To, že na túto oblasť ľudia citlivo reagujú, vedia aj politici, ktorí sa snažia najmä v predvolebnom období ľuďom zapáčiť.

„Agenda zamestnávania je určite zaujímavým marketingovým volebným nástrojom politikov,“ uviedol Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. Ako doplnil, politici si často pripisujú zásluhy aj za pozitívne ukazovatele, o ktoré sa nepričinili. Halás však napríklad rast minimálnej mzdy vníma pozitívne. „Dôležité je aj zvyšovanie minimálnej mzdy, a to jednak s tzv. pracujúcou chudobou a jednak s budúcimi dôchodkami nízkopríjmových občanov,“ povedal Halás. Sľuby opatrení sa opakujú vždy, keď sa blížia voľby.

„Pre nás je už takým evergreenom, keď pred každými voľbami počúvame, ako každá politická strana pripravuje ambiciózne balíčky opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ale k reálnym citeľným zmenám, žiaľ, nedochádza, skôr naopak,“ upozorňuje Miriam Špániková z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Toto navrhujú odborníci

Flexibilnejší Zákonník práce

Mária Valachyová, Slovenská sporiteľňa

Odporučila by som čo najflexibilnejší Zákonník práce. V súčasnosti, keď ekonomika zápasí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, treba podľa mňa podporovať zamestnávanie na čiastočné úväzky, ktoré budú motivovať ľudí prísť na trh práce (napr. ženy po materskej). Tiež sa dá viac otvoriť trh práce pre zahraničných zamestnancov. Odporúčam konzultovať navrhované opatrenia parlamentných strán so všetkými dotknutými stranami.

Vyššie príplatky sú problémom

Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva

Za nevyhnutné považujeme v oblasti poľnohospodárstva lepšie prepojenie školského systému s trhom práce. Bude potrebné začať už od detí na základných školách. Práve poľnohospodárstvo je zároveň odvetvím, ktoré nepozná víkendy či sviatky. O zvieratá je potrebné sa postarať každý deň. A ak po nepriaznivom počasí počas pracovného týždňa vyjde dobré počasie na víkend, tak ho musia na poliach využiť. Aj preto poľnohospodárom pri riešení personálnej situácie nenapomáhajú zvyšujúce sa príplatky za prácu cez víkend alebo sviatky.

Menej nadčasov

Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR

KOZ SR bude pokračovať v trende zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja proti fenoménu pracujúcej chudoby spôsobom, aby dosiahla výšku 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Dlhodobo požadujeme výraznejšie zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane najmä pre nízkopríjmových zamestnancov. Domnievame sa, že je čas na otvorenie diskusie a rokovaní o skrátení prikázaných nadčasov a zvýšení príplatkov za prácu nadčas.

Sektorová minimálna mzda

Andrej Gmitter, bývalý generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce

Pracovnému trhu na Slovensku by pomohlo zavedenie sektorovej minimálnej mzdy a jej zvýšenie pre niektoré povolania. Znovu by malo byť možné vrátenie odvodovej úľavy na zdravotné poistenie pre podnikateľov a živnostníkov. V neposlednom rade by pomohlo zvýšenie postavenia odborov.

Znížiť dane podnikateľom

Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Na rozvoj a udržanie kvalitného podnikateľského prostredia sú potrebné zmeny, po ktorých podnikatelia dlhodobo volajú. Patria k nim napríklad zníženie daňového a odvodového zaťaženia, fungujúci právny štát, zníženie administratívnej záťaže, flexibilnejší Zákonník práce, ale aj systematické prepojenie vzdelávania s trhom práce.

Návrhy vládnych strán

Zvýšenie nezdaniteľnej časti

Postupné zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu zo súčasného 19,2-násobku životného minima na 21-násobok v roku 2020, až na 22,7-násobok od roku 2021 (návrh strany Most-Híd)

Nižšie odvody

Zníženie odvodov pre zamestnancov o 1 %, navrhuje Most - Híd, rovnako aj zníženie odvodu do rezervného fondu solidarity zo 4,75 % na 0,75 %

SNS je za zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % zo súčasných 21 %

Vyššia minimálna mzda

Smer-SD presadzuje razantný rast minimálnej mzdy, v tomto roku dosahuje 520 € a jej rast bude závisieť od dohody

Viac dovolenky pre mladých

Zjednotenie doby dovolenky na 5 týždňov bez rozdielu veku (dnes majú ľudia do 33 rokov iba 4 týždne) predložili do parlamentu poslanci za SNS

Viac financií rodičom

Dlhšia doba materskej alebo vyšší rodičovský príspevok, v hre je jedna z možností (Smer-SD)

Viac peňazí penzistom

Dvojnásobné navýšenie vianočného príspevku presadzuje Smer-SD, doteraz bola maximálna výška spolu s navýšením vo výške 100 €, po zvýšení by mohli penzisti dostať do 200 €

SNS chce dôchodcov oslobodiť od platenia koncesionárskych poplatkov