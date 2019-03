Maroš Šefčovič pred druhým kolom volieb: Ak by sa stal prezidentom, vzdá sa imunity

Ak by sa Maroš Šefčovič stal prezidentom, vzdá sa imunity. Uviedol to na dnešnom brífingu.

„Verím, že verejné zrieknutie sa imunity ukáže ľuďom, že politici nie sú chránený druh,“ povedal. Chce tak pomôcť k tomu, aby ľudia získali dôveru v štát, štátne inštitúcie a politiku. Okrem toho zopakoval ďalšie svoje záväzky v oblasti zahraničnej politiky či sociálneho štátu. Pripomenul, že jedna z prvých vecí, ktorú by urobil, by bolo zvolanie okrúhleho stola a vystúpenie v NR SR, kde by vyzval na nájdenie celospoločenského zmieru. Okrem toho dnes zagratuloval Zuzane Čaputovej k 40-percentnému zisku v prvom kole prezidentských volieb a odsúdil šírenie nenávisti na sociálnych sieťach a internete.



Šefčovič povedal, že priestor prezidenta určujú nielen ústavou dané kompetencie, ale aj jeho entuziazmus a agenda. Pokiaľ ide o legislatívnu stránku vzdania sa imunity, ak bude treba, bude tlačiť na vládu a parlament, aby zmenili príslušný zákon. Kandidát na prezidenta dnes zopakoval aj svoje doterajšie priority. Ako hlava štátu chce spolupracovať s národnou radou, ale aj odborníkmi pomocou okrúhlych stolov. Naďalej pre neho ostáva podstatné miesto Slovenska vo svete a Európskej únii a neplánuje uhnúť ani zo silného sociálneho programu.



Druhé kolo prezidentských volieb sa koná v sobotu 30. marca. Víťaz – buď Maroš Šefčovič alebo Zuzana Čaputová – sa stane prezidentom inaugurovaním 15. júna. Nahradí tak prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa rozhodol neuchádzať o mandát prezidenta po druhý raz.