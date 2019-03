Prečo zrušili Popradu postupový gól? Slovenský rozhodca v tom má jasno

Najskôr sa tešili hostia a domáci boli na kolenách, o pár minút to bolo naopak.

V predĺžení 5. zápasu štvrťfinále play-off hokejovej Tipsport ligy Košice – Poprad (4:3 pp) hostia totiž strelili gól, no po chvíli ich schladil videorozhodca, ktorý ho pre posunutú bránku neuznal.V 5. minúte predĺženia unikol domácemu Martinovi Dudášovi Samuel Takáč a samostatný nájazd zakončil „forsbergovým“ blafákom, ktorý mu brankár Ján Laco vystihol ľavým betónom. Zároveň pravou nohou posunul svoju bránku, do ktorej následne puk zasunul kanadský útočník Popradu Justin Buzzeo.„Gól strelený do posunutej bránky nemôže platiť, čo bol základ celej situácie.Keby skóroval Samo Takáč z nájazdu, to by bola iná situácia. V čase, keď robil blafák, totiž bránka ešte bola na svojom mieste. Tam však Jano Laco puk chytil a keď prikorčuľoval druhý útočník, ten už zakončoval do posunutej bránky,“ vysvetlil nám dôvod neuznania gólu podľa pravidiel Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF) rozhodca Peter Jonák.

Pri podobných situáciách rozhodcovia skúmajú aj prípadné úmyselné posunutie bránky. Ak sa tak stane v záverečných dvoch minútach riadneho hracieho času, resp. v predĺžení, nasleduje trestné strieľanie. To však v pondelok v Steel aréne nehrozilo. „O úmyselnom posunutí sa nemôžeme baviť, keďže Jano Laco bol v zákroku,“ je presvedčený Peter Jonák. Preskúmanie situácie pritom môžu iniciovať arbitri zápasu a tiež videorozhodca, ktorý videl situáciu na obrazovke. Rozhodcovia na ľade sa totiž v prvom rade sústreďujú na akciu a puk, či prešiel za bránkovú čiaru.