Tirreno-Adriatico vyhral Slovinec Roglič: Ako sa darilo Saganovi?

Belgičan Victor Campenaerts z tímu Lotto-Soudal sa stal víťazom utorňajšej záverečnej siedmej etapy cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico, zaradených do prestížneho kalendára World Tour.

Dvadsaťsedemročný rodák z Antverp ovládol individuálnu časovku na 10,1 km v prímorskom meste San Benedetto del Tronto a potvrdil, že je špecialistom na túto disciplínu. Mimoriadne vyrovnaný priebeh mal súboj o celkový triumf na 54. ročníku tradičného podujatia. Z prvenstva sa napokon tešil Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma, ktorý v záverečnej etape zmazal 25-sekundové manko na vedúceho Brit Adama Yatesa (Mitchelton-Scott) a pokoril ho o jedinú sekundu. Tretiu priečku v celkovom hodnotení obsadil Dán Jakob Fuglsang (Astana). Slovák Peter Sagan vo farbách Bory-Hansgrohe finišoval v časovke na 67. mieste a celkovo ma patrila 105. pozícia

Campanaerts vyrazil na trať už ako devätnásty v poradí a dlho v cieli čakal, či sa udrží na vedúcej pozícii. Najbližšie k jeho zosadeniu mali druhý Talian Alberto Bettiol zo zoskupenia EF Education-First alebo tretí Holanďan Jos van Emden z tímu Jumbo-Visma, ktorí stratili tri resp. štyri sekundy. Z jazdcov na celkové umiestnenie mal najväčšiu šancu na etapový triumf Tom Dumoulin, ale finišoval až siedmy a potom sledoval mimoriadne tesný finiš dvojice favoritov na celkové víťazstvo.

"Je to neuveriteľne tesné. Išiel som od začiatku naplno a len som dúfal, že to bude stačiť. Bola to dosť veterná časovka, ale v závere som sa snažil zrýchliť aj v týchto podmienkach. Veril som si, ale v časovke môžete ovplyvniť iba svoj výkon," uviedol Roglič v prvom televíznom rozhovore bezprostredne po príchode do cieľa.

. Dvadsaťdeväťročný Žilinčan obsadil v celkovom hodnotení podujatia 105. pozíciu s mankom 59:17 min na víťazného Rogliča. V bodovacej súťaži skončil Sagan na 9. mieste.

Výsledky - Tirreno-Adriatico 2019 - utorok:

7. etapa (San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 10,1 km): 1. Victor Campenaerts (Belg.) Lotto-Soudal 11:23 min, 2. Alberto Bettiol (Tal.) EF Education-First +3 s, 3. Jos van Emden (Hol.) Jumbo-Visma +4, 4. Sebastian Langeveld (Hol.) EF Education-First +6, 5. Yves Lampaert (Belg.) Deceuninck - Quick Step +7, 6. Mads Pedersen (Dán.) Trek-Segafredo +8, ... 67. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +51

Konečné poradie po 7. etape: 1. Primož Roglič (Slovin.) Jumbo-Visma 25:28:00 h, 2. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +1 s, 3. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana +30, 4. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:25 min, 5. Thibaut Pinot (Fr.) +2:32, 6. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck - Quick Step +2:34,... 105. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +59:04 min

Konečné poradie bodovacej súťaže: 1. Mirco Maestri (Tal.) Bardiani-CSF 31 bodov, 2. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott 27, 3. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck - Quick Step 26,... 9. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 16