Hviezda Barcelony v slovenskej sieni slávy: Odmietal luxusné autá a zostal skromný

Novým členom Siene slávy slovenského futbalu sa v pondelok stal niekdajší legendárny útočník Ladislav Kubala.

Rodák z Budapešti (nar. 10. júna 1927, zomrel 17. mája 2002 vo veku 74 rokov) počas svojej bohatej kariéry reprezentoval tri krajiny - Československo, Maďarsko a Španielsko. Stal sa legendou FC Barcelona, keď v rokoch 1951-1961 odohral za španielsky klub 219 ligových zápasov a strelil 152 gólov.

Povrávalo sa, že barcelonský štadión museli kapacitne rozšíriť práve pre jeho futbalové umenie. "Kapacita vtedajšieho štadióna Les Corts pre 60-tisíc ľudí nestačila, ďalších 40-tisíc priaznivcov totiž stálo vonku. Ja a brat sme ako deti chodievali na každý jeho zápas. Otec bol nesmierne rýchly. V 50. rokoch dokázal zabehnúť stovku pod 11 sekúnd v kopačkách. S loptou vyzeral skôr ako čarodejník, tá ho priam dokonale poslúchala. Som rád, že na Slovensku si na neho aj po dlhom čase ľudia spomenú," povedal na utorňajšej tlačovej besede jeho syn László Kubala ml.

Ako ďalej uviedol potomok legendárneho hráča "blaugranas", svoje detstvo prežil spoločne s bratom Brankom Kubalom, ktorý si ako rodák zo Šiah obliekal dres Espanyolu Barcelona či amerických tímov Toronto Falcons, St. Louis Star či Dallas Tornado. Napriek tomu, že ich otec reprezentoval tri krajiny, hovorilo sa u nich jedným jazykom. "Rozhodli sme sa pre španielčinu, aby nenastal zmätok. Bola to pre mňa škoda, rád by som sa naučil aj po slovensky.vysvetlil s úsmevom Kubala ml. Rovnako dodal, že jeho otec rád hovoril v súvislosti so Slovenskom o pôsobení v Slovane Bratislava (1946-1948).Aj vďaka Slovanu sa naučil to, čo vedel, a to po futbalovej aj súkromnej stránke," pokračoval Kubala ml."Bolo pre mňa vždy cťou nosiť priezvisko Kubala, vďaka tomu ma ľudia spoznávali, keď som niekde predložil občiansky preukaz. To platí dodnes. Samozrejme, prechádzať sa len tak po meste nebolo možné. Jeho sláva bola však pre mňa normálna, uvedomil som si ju až neskôr. Môj otec pritom vždy tvrdil:priblížil súkromie futbalovej hviezdy László Kubala ml. Uviedol aj pekný príklad otcovej skromnosti.Všetci sa čudovali a pýtali sa, kde má 'američana'. On odvetil, že ho vrátil, lebo sa nepotrebuje ničím chváliť a predvádzať pred fanúšikmi," dodal Kubala ml.László Kubala ml. podľa vlastných slov futbalový talent nezdedil. Hoci jeho syn chcel hrávať futbal a tiež Ladislav Kubala chcel, aby jeho vnuk hrával profesionálne, otec mu to nedovolil. "Povedal som mu, aby radšej študoval. Mám však vnuka, ktorý hráva v Barcelone a je veľmi dobrý. Nechávame ho však, aby si futbal užíval a veci sa rozvinú postupne," prezradil Kubala ml."Úprimne, netrúfam si to zhodnotiť, keďže nepoznám v súčasnosti úroveň týchto mužstiev," uzavrel Kubala ml.