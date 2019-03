Pápež odmietol rezignáciu kardinála, ktorý kryl pedofilného kňaza: Toto je dôvod

Pápež František odmietol rezignáciu francúzskeho kardinála Philippa Barbarina. Informovali o tom v utorok Vatikán a lyonská arcidiecéza.

Barbarina (68) uznal francúzsky súd za vinného z toho, že kryl kňaza, ktorý sa dopustil sexuálneho zneužívania detí. Kardinála odsúdili na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov. Pápež pripomenul prezumpciu neviny ako dôvod odmietnutia Barbarinovej rezignácie počas ich pondelkového stretnutia vo Vatikáne, uviedol kardinál vo vyhlásení zverejnenom jeho arcidiecézou. Voči nedávnemu verdiktu súdu sa Barbarin plánuje odvolať, avšak predsa len nebude nešpecifikované obdobie svoju funkciu vykonávať, uviedla agentúra DPA. Svojho zástupcu požiadal, aby sa ujal vedenia arcidiecézy.

Obvinenia vzniesli bývalí skauti, ktorí tvrdia, že Barbarin svojho času nepreskúmal podozrenia voči pedofilnému duchovnému lyonskej arcidiecézy Bernardovi Preynatovi, ktorý mal zneužiť najmenej 70 detí. Podľa agentúry AP ide o najväčší cirkevný sexuálny škandál v prevažne katolíckom Francúzsku. Kardinála usvedčili z toho, že nenahlásil prípad zneužívania nedospelej osoby, ku ktorému dochádzalo v rokoch 2014-2015.

Deväť bývalých obetí tvrdí, že kardinál Barbarin ako lyonský arcibiskup podozrenia voči Preynatovi roky dostatočne nepreskúmal. Kňaz sa tak mohol naďalej stretávať s mládežou, a to až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2015. Mnohí Francúzi preto požadovali kardinálovo odstúpenie z arcibiskupského postu. Sám Barbarin trval na svojej nevine a tvrdil, že o nezákonnom konaní duchovného sa dozvedel až v čase, keď sa naň vzťahovala premlčacia lehota.