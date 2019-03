Kuriózny moment: Komu tréner Znojma telefonoval počas zápasu?

Nevídaná situácia sa zrodila v zápase hokejovej EBEL. Jej svedkami boli diváci v zápase medzi Viedňou Capitals a Orly Znojmo.

Hokejisti zo Znojma síce strelili v treťom štvrťfinálovom zápase vedúci gól, ale domáci zápas otočili a napokon vyhrali 5:2 a v sérii sa ujali vedenia 2:1 na zápasy. Hosťom z južnej Moravy sa ale nepáčili niektoré verdikty rozhodcov týkajúce sa vylúčení. Tréner Znojma Miroslav Fryčer tak urobil niečo, čo sa na striedačke počas zápasov len tak nevidí. Zobral mobil a zatelefonoval supervízorovi zápasu.

"Už som počas kariéry videl toho veľa, ale nikdy som ešte nevidel na striedačke trénera s mobilom v ruke," citoval trénera Viedne Davea Camerona portál hokejportal.cz. Trénera Orlov zachytili aj kamery rakúskej Sky Sports. "Pred zápasom za mnou prišiel do kabíny supervízor, ktorý je Kanaďan a povedal mi, že keby sa mi čokoľvek nepáčilo, môžem sa ozvať," opísal Fryčer situáciu.

A ponuku supervízora prijal doslovne. "Keď sa mi teda niečo nepáčilo, tak som volal priamo zo striedačky. On mi ale telefón nebral, pritom bol prítomný na zimáku, takže neviem, na čo to je dobré. nabudúce ho pošlem do čerta," hneval sa kouč Znojma.